https://crimea.ria.ru/20261015/yarmo-na-shee-ekspert-obyasnil-slova-le-pen-ob-ukraine-1160224280.html

Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине

Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине

Недавние заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен об Украине объясняются общим настроением избирателей во Франции и ЕС в целом, жизнь которых... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T18:01

2026-10-15T18:01

2026-10-15T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Недавние заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен об Украине объясняются общим настроением избирателей во Франции и ЕС в целом, жизнь которых заметно ухудшилась в том числе из-за разрыва экономических связей с Россией и многомиллиардной поддержки киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз.Как отметил эксперт, ко многим странах Европы, в том числе в Германии, приходит осознание того, что разрыв связей с Россией и отказ от ее дешевых энергоресурсов – одна из главных причин ухудшения жизни европейцев.Что касается вступления Украины в ЕС, его не произойдет, поскольку это "повиснет тяжелейшим ярмом на шее Европы", уверен политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против РоссииВыяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, марин ле пен, в мире, новости, украина, европейский союз (ес), мнения