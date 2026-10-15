Рейтинг@Mail.ru
Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/yarmo-na-shee-ekspert-obyasnil-slova-le-pen-ob-ukraine-1160224280.html
Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине
Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине
Недавние заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен об Украине объясняются общим настроением избирателей во Франции и ЕС в целом, жизнь которых... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:01
2026-10-15T18:01
франция
марин ле пен
в мире
новости
украина
европейский союз (ес)
мнения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/04/18/1123040703_0:0:2456:1382_1920x0_80_0_0_c4a3b3820c2e06d4ec111d10d57d1d51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Недавние заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен об Украине объясняются общим настроением избирателей во Франции и ЕС в целом, жизнь которых заметно ухудшилась в том числе из-за разрыва экономических связей с Россией и многомиллиардной поддержки киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз.Как отметил эксперт, ко многим странах Европы, в том числе в Германии, приходит осознание того, что разрыв связей с Россией и отказ от ее дешевых энергоресурсов – одна из главных причин ухудшения жизни европейцев.Что касается вступления Украины в ЕС, его не произойдет, поскольку это "повиснет тяжелейшим ярмом на шее Европы", уверен политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против РоссииВыяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война
франция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/04/18/1123040703_72:0:2129:1543_1920x0_80_0_0_c9a7f849a563a7711b56576fa6bb7b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, марин ле пен, в мире, новости, украина, европейский союз (ес), мнения
Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине

Слова Ле Пен об Украине вызваны общим настроением избирателей во Франции и ЕС – эксперт

18:01 15.10.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во Франции
Второй тур президентских выборов во Франции
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Недавние заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен об Украине объясняются общим настроением избирателей во Франции и ЕС в целом, жизнь которых заметно ухудшилась в том числе из-за разрыва экономических связей с Россией и многомиллиардной поддержки киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз.
"Мы помним, что Ле Пен не раз кардинально меняла свою позицию в отношении России и Украины. Она говорит то, что избиратель хочет услышать. Надо смотреть на общественные настроения. За последние 15 лет бюджеты стран ЕС обрушиваются, социальные выплаты уменьшаются, медицинские страховки дорожают, пенсионный возраст повышается, а жить становится все хуже", - сказал Колесниченко.
Как отметил эксперт, ко многим странах Европы, в том числе в Германии, приходит осознание того, что разрыв связей с Россией и отказ от ее дешевых энергоресурсов – одна из главных причин ухудшения жизни европейцев.
Что касается вступления Украины в ЕС, его не произойдет, поскольку это "повиснет тяжелейшим ярмом на шее Европы", уверен политолог.
"У ЕС своих проблем хватает, особенно с бюджетом – он буквально трещит по швам. Но держать Украину на привязи, на приставном стульчике, чтобы создавать проблемы для России, они, конечно, же будут", - добавил Колесниченко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России
Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине
"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война
 
ФранцияМарин Ле ПенВ миреНовостиУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)Мнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин
19:29Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны"
19:18Лермонтовский доктор: вольнодумец Николай Майер
19:1313 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне
19:01Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог
18:52Красноперекопск и Армянск в Крыму в пятницу останутся без света
18:40Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге
18:34Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция
18:25Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
18:18Удары по Украине сегодня: что уничтожено
18:13На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины
18:06Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин
18:01Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине
17:51В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур
17:45Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин
17:41В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор
17:30Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса
17:19Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита
17:08Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35
16:57Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей
Лента новостейМолния