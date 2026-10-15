Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине
Слова Ле Пен об Украине вызваны общим настроением избирателей во Франции и ЕС – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Недавние заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен об Украине объясняются общим настроением избирателей во Франции и ЕС в целом, жизнь которых заметно ухудшилась в том числе из-за разрыва экономических связей с Россией и многомиллиардной поддержки киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз.
"Мы помним, что Ле Пен не раз кардинально меняла свою позицию в отношении России и Украины. Она говорит то, что избиратель хочет услышать. Надо смотреть на общественные настроения. За последние 15 лет бюджеты стран ЕС обрушиваются, социальные выплаты уменьшаются, медицинские страховки дорожают, пенсионный возраст повышается, а жить становится все хуже", - сказал Колесниченко.
Как отметил эксперт, ко многим странах Европы, в том числе в Германии, приходит осознание того, что разрыв связей с Россией и отказ от ее дешевых энергоресурсов – одна из главных причин ухудшения жизни европейцев.
Что касается вступления Украины в ЕС, его не произойдет, поскольку это "повиснет тяжелейшим ярмом на шее Европы", уверен политолог.
"У ЕС своих проблем хватает, особенно с бюджетом – он буквально трещит по швам. Но держать Украину на привязи, на приставном стульчике, чтобы создавать проблемы для России, они, конечно, же будут", - добавил Колесниченко.
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