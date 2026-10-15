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Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10%
Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10% - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10%
В 2026 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Крыму увеличился почти на 10%. Об этом говорилось на заседании Комитета по строительству,... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T13:21
2026-10-15T13:21
2026-10-15T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В 2026 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Крыму увеличился почти на 10%. Об этом говорилось на заседании Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.Отмечается, что рост связан с завершением строительства ряда многоэтажек, увеличением числа зарегистрированных прав на частные дома и за счет учета жилых домов, построенных на дачных земельных участках.На заседании также было отмечено, что дальнейшее развитие жилищного строительства в Крыму сдерживается из-за нехватки свободных земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Дополнительным фактором, влияющим на доступность жилья, является снижение объемов предоставления льготных ипотечных кредитов, говорилось в ходе заседания.Ранее эксперт по недвижимости Евгений Ткачев заявил, что введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖСМногоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкостьДемография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС
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строительство, жилье в крыму, жилье, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым
Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10%
Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в Крыму вырос почти на 10% в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В 2026 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Крыму увеличился почти на 10%. Об этом говорилось на заседании Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.
"В 2026 году объем ввода многоквартирного жилья увеличился на 9,9%, индивидуального жилищного строительства - на 20,7% по сравнению с прошлым годом", – рассказали в Госсовете Крыма со ссылкой на данные Минжилполитики и стройнадзора РК.
Отмечается, что рост связан с завершением строительства ряда многоэтажек, увеличением числа зарегистрированных прав на частные дома и за счет учета жилых домов, построенных на дачных земельных участках.
На заседании также было отмечено, что дальнейшее развитие жилищного строительства в Крыму сдерживается из-за нехватки свободных земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Дополнительным фактором, влияющим на доступность жилья, является снижение объемов предоставления льготных ипотечных кредитов, говорилось в ходе заседания.
Ранее эксперт по недвижимости Евгений Ткачев заявил, что введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6%
позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом.
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