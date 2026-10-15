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Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10%

Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10% - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10%

В 2026 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Крыму увеличился почти на 10%. Об этом говорилось на заседании Комитета по строительству,... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T13:21

2026-10-15T13:21

2026-10-15T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В 2026 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Крыму увеличился почти на 10%. Об этом говорилось на заседании Комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.Отмечается, что рост связан с завершением строительства ряда многоэтажек, увеличением числа зарегистрированных прав на частные дома и за счет учета жилых домов, построенных на дачных земельных участках.На заседании также было отмечено, что дальнейшее развитие жилищного строительства в Крыму сдерживается из-за нехватки свободных земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Дополнительным фактором, влияющим на доступность жилья, является снижение объемов предоставления льготных ипотечных кредитов, говорилось в ходе заседания.Ранее эксперт по недвижимости Евгений Ткачев заявил, что введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖСМногоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкостьДемография и развитие земель: государство готовит новые меры поддержки ИЖС

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