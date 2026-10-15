https://crimea.ria.ru/20261015/vsu-otmenyayut-missii-s-bpla-iz-za-ogranicheniy-starlink---smi-1160213625.html

ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ

ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ - РИА Новости Крым, 15.10.2026

ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ

ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений спутниковой системы связи Starlink, а также становятся неспособны противодействовать дальнобойным ударам... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T07:37

2026-10-15T07:37

2026-10-15T09:00

starlink

связь

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

новости сво

сша

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/07/1140206808_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_839272edaf88fe51c201f00c418255ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений спутниковой системы связи Starlink, а также становятся неспособны противодействовать дальнобойным ударам российской армии. Об этом пишет издание Telegraph.Подчеркивается, что замедление повлияло на возможности ВСУ проводить беспилотные удары средней дальности и противодействовать дальнобойным ударам ВС РФ. Поскольку без поддержки Starlink украинские дроны становятся легкой целью, миссии приходится отменять.В ночь на 14 ноября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявлял экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее данные о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом делеРоссийская спутниковая группировка не уступит Starlink – ПутинИспуг в воспитательных целях: почему США не предупредили Зеленского об ударах по Киеву

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

starlink, связь, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво, сша