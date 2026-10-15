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ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ
ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ - РИА Новости Крым, 15.10.2026
ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ
ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений спутниковой системы связи Starlink, а также становятся неспособны противодействовать дальнобойным ударам... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T07:37
2026-10-15T09:00
starlink
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всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений спутниковой системы связи Starlink, а также становятся неспособны противодействовать дальнобойным ударам российской армии. Об этом пишет издание Telegraph.Подчеркивается, что замедление повлияло на возможности ВСУ проводить беспилотные удары средней дальности и противодействовать дальнобойным ударам ВС РФ. Поскольку без поддержки Starlink украинские дроны становятся легкой целью, миссии приходится отменять.В ночь на 14 ноября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявлял экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее данные о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом делеРоссийская спутниковая группировка не уступит Starlink – ПутинИспуг в воспитательных целях: почему США не предупредили Зеленского об ударах по Киеву
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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starlink, связь, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво, сша
ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ

ВСУ не могут проводить БПЛА-удары средней дальности из-за ограничений Starlink – СМИ

07:37 15.10.2026 (обновлено: 09:00 15.10.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений спутниковой системы связи Starlink, а также становятся неспособны противодействовать дальнобойным ударам российской армии. Об этом пишет издание Telegraph.
"Пилоты обратили внимание на резкие перебои связи с быстро передвигающимися летательными аппаратами длительностью от 10 до 20 секунд. Это напрямую влияет на использование дронов, которые опираются на Starlink для контроля во время полета", — цитирует выдержку из статьи РИА Новости.
Подчеркивается, что замедление повлияло на возможности ВСУ проводить беспилотные удары средней дальности и противодействовать дальнобойным ударам ВС РФ. Поскольку без поддержки Starlink украинские дроны становятся легкой целью, миссии приходится отменять.
В ночь на 14 ноября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявлял экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее данные о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
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StarlinkСвязьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовостиНовости СВОСША
 
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