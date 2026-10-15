ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ
ВСУ не могут проводить БПЛА-удары средней дальности из-за ограничений Starlink – СМИ
07:37 15.10.2026 (обновлено: 09:00 15.10.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений спутниковой системы связи Starlink, а также становятся неспособны противодействовать дальнобойным ударам российской армии. Об этом пишет издание Telegraph.
"Пилоты обратили внимание на резкие перебои связи с быстро передвигающимися летательными аппаратами длительностью от 10 до 20 секунд. Это напрямую влияет на использование дронов, которые опираются на Starlink для контроля во время полета", — цитирует выдержку из статьи РИА Новости.
Подчеркивается, что замедление повлияло на возможности ВСУ проводить беспилотные удары средней дальности и противодействовать дальнобойным ударам ВС РФ. Поскольку без поддержки Starlink украинские дроны становятся легкой целью, миссии приходится отменять.
В ночь на 14 ноября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявлял экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее данные о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
Читайте также на РИА Новости Крым: