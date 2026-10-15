https://crimea.ria.ru/20261015/vsu-nochyu-atakovali-npz-v-ryazani-krylatymi-raketami-flamingo-i-dronami-1160219646.html

ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами

ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами - РИА Новости Крым, 15.10.2026

ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами

В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T11:31

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2026-10-15T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками, сообщили в четверг в Минобороны России.Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области, сообщал ранее в четверг губернатор региона Павел Малков. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.Зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены и уничтожены четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 беспилотников самолетного типа."В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгорание", –констатировали в российском оборонном ведомстве.В среду киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемириеПосле удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые домаМинфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, атаки всу, новости сво, происшествия, пожар, нпз, министерство обороны рф