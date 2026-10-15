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ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами - РИА Новости Крым, 15.10.2026
ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками, сообщили в четверг в Минобороны России.Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области, сообщал ранее в четверг губернатор региона Павел Малков. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.Зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены и уничтожены четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 беспилотников самолетного типа."В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгорание", –констатировали в российском оборонном ведомстве.В среду киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемириеПосле удара ВСУ по Ярославской области горит НПЗ и повреждены жилые домаМинфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
рязань, атаки всу, новости сво, происшествия, пожар, нпз, министерство обороны рф
ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами

ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани 4 крылатыми ракетами "Фламинго" и 69 дронами - Минобороны

11:31 15.10.2026 (обновлено: 11:35 15.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками, сообщили в четверг в Минобороны России.
Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области, сообщал ранее в четверг губернатор региона Павел Малков. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.
"В течение прошедшей ночи с 4:00 до 7:00 15 октября киевский режим предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани", – сказано в сообщении.
Зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены и уничтожены четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 беспилотников самолетного типа.
"В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгорание", –констатировали в российском оборонном ведомстве.
В среду киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной.
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РязаньАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияПожарНПЗМинистерство обороны РФ
 
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