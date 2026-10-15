https://crimea.ria.ru/20261015/vse-kievskie-tets-perestali-rabotat---smi-1160232856.html

Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ

Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ

Три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T15:36

2026-10-15T15:36

2026-10-15T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ-4 были поражены в ходе массированного удара. По данным Минобороны РФ, они обеспечивали электроэнергией военные объекты и предприятия ВПК.По информации местных СМИ, ТЭЦ полностью утратили возможность работать.Также о поражении ТЭЦ сообщал украинский премьер-министр Сергей Корецкий."В столице были атакованы все три ТЭЦ. Также атакованы критически важные объекты в Киевской области", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.Также газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области.14 октября мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей.Мэр Киева и ранее обвинял центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Между Кличко и Зеленским в начале марта вспыхнул конфликт. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей зиме. Обвинения Кличко опроверг. И напомнил, что Киев нуждается в участии и помощи государства. При этом ситуацию в Киеве с теплом, светом и водой минувшей зимой Кличко назвал катастрофой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, удары по украине, тэц, новости сво, киев