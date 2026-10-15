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Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ
Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ
Три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T15:36
2026-10-15T15:36
украина
энергосистема украины
удары по украине
тэц
новости сво
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ-4 были поражены в ходе массированного удара. По данным Минобороны РФ, они обеспечивали электроэнергией военные объекты и предприятия ВПК.По информации местных СМИ, ТЭЦ полностью утратили возможность работать.Также о поражении ТЭЦ сообщал украинский премьер-министр Сергей Корецкий."В столице были атакованы все три ТЭЦ. Также атакованы критически важные объекты в Киевской области", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.Также газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области.14 октября мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей.Мэр Киева и ранее обвинял центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Между Кличко и Зеленским в начале марта вспыхнул конфликт. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей зиме. Обвинения Кличко опроверг. И напомнил, что Киев нуждается в участии и помощи государства. При этом ситуацию в Киеве с теплом, светом и водой минувшей зимой Кличко назвал катастрофой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
украина, энергосистема украины, удары по украине, тэц, новости сво, киев
Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ

Все киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию - СМИ

15:36 15.10.2026
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.
Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ-4 были поражены в ходе массированного удара. По данным Минобороны РФ, они обеспечивали электроэнергией военные объекты и предприятия ВПК.
По информации местных СМИ, ТЭЦ полностью утратили возможность работать.

"Все три основные ТЭЦ Киева перестали вырабатывать электроэнергию. Столица потеряла собственную генерацию", - пишет украинское издание "Экономическая правда".

Также о поражении ТЭЦ сообщал украинский премьер-министр Сергей Корецкий.
"В столице были атакованы все три ТЭЦ. Также атакованы критически важные объекты в Киевской области", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Также газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области.
14 октября мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей.
Мэр Киева и ранее обвинял центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Между Кличко и Зеленским в начале марта вспыхнул конфликт. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей зиме. Обвинения Кличко опроверг. И напомнил, что Киев нуждается в участии и помощи государства. При этом ситуацию в Киеве с теплом, светом и водой минувшей зимой Кличко назвал катастрофой.
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УкраинаЭнергосистема УкраиныУдары по УкраинеТЭЦНовости СВОКиев
 
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