Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИ
Все киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию - СМИ
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.
Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ-4 были поражены в ходе массированного удара. По данным Минобороны РФ, они обеспечивали электроэнергией военные объекты и предприятия ВПК.
По информации местных СМИ, ТЭЦ полностью утратили возможность работать.
"Все три основные ТЭЦ Киева перестали вырабатывать электроэнергию. Столица потеряла собственную генерацию", - пишет украинское издание "Экономическая правда".
Также о поражении ТЭЦ сообщал украинский премьер-министр Сергей Корецкий.
"В столице были атакованы все три ТЭЦ. Также атакованы критически важные объекты в Киевской области", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Также газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области.
14 октября мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей.
Мэр Киева и ранее обвинял центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Между Кличко и Зеленским в начале марта вспыхнул конфликт. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей зиме. Обвинения Кличко опроверг. И напомнил, что Киев нуждается в участии и помощи государства. При этом ситуацию в Киеве с теплом, светом и водой минувшей зимой Кличко назвал катастрофой.