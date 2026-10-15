Рейтинг@Mail.ru
Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/vremya-obedinyatsya-eksperty-mediagruppy-rossiya-segodnya-vystupili-na-forume-ob-svo-v-krymu-1160215767.html
Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
Журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:46
2026-10-15T12:01
елена черышева
миа "россия сегодня"
международная медиагруппа "россия сегодня"
крым
новости крыма
герои сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160219035_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_567456038b9f0afcc5c134188605058f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ перешли в активную фазу информационной войны, в отечественном медиаполе перестали делить корреспондентов на "своих" и "чужих". Тогда и зародилась современная журналистика. Об этом заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на открытии форума "Журналистика в период СВО".Крымские СМИ с первых дней спецоперации публикуют сводки Минобороны, рассказывают о рискующих жизнями военкорах и тех, кто кует победу в тылу, ведут тематические сюжеты и повествуют о спецкорах за рубежом, которые, что называется, изнутри ведут борьбу с агрессивной антироссийской пропагандой, сказала Елена Черышева.На сайте РИА Новости Крым запушен и ведется проект "Новая жизнь после СВО". Он рассказывает истории бойцов, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после СВО.Еще один проект РИА Новости Крым "СВОи кадры будущего" - о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы, стартовал в текущем году. Кроме того, тематические спецпроекты ведутся и в соцсетях редакции.На радио "Спутник в Крыму" в рамках программы "Товарищ майор, прошу разобраться!" с общественником и блогером Александром Талиповым поднимаются темы так называемых ждунов, которые ведут антироссийскую пропаганду. В рамках программы детально разбираются случаи вовлечения крымчан в диверсионную деятельность и меры наказания за работу на врага.В рамках совместного с Народным фронтом проекта "От тебя зависит" журналисты радио детально освещают темы волонтерской деятельности, помощи фронту и гуманитарных проектов для социализации ветеранов СВО. В ближайшие дни также будет запущен совместный проект радио "Спутник в Крыму" и Общественной палаты.На полях форума, который стартовал сегодня в КФУ, открылась выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской", посвященная героическим подвигам воинов нашей страны за весь исторический период. На каждом холсте размещен QR-код для более обширного ознакомления с материалом. Также здесь работает выездная радиостудия "Спутник в Крыму", которая позволяет выводить в эфиры самых разных гостей форума. Такой формат работы хорошо зарекомендовал себя на других значимых мероприятиях – ЯМЭФ, Таврида.АРТ, ЮФИД-2026 и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250909/znayu-chuvstva-patsientov-v-krymu-veteran-s-amputatsiey-delaet-protezy-1149323485.html
https://crimea.ria.ru/20260116/prodolzhit-sluzhenie-strane-kak-veterany-svo-popadayut-v-pravitelstvo-1152441267.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160219035_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5bf249168cd92be0878a745bc278e34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена черышева, миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", крым, новости крыма, герои сво
Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму

Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму

11:46 15.10.2026 (обновлено: 12:01 15.10.2026)
 
© РИА Новости Крым Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на форуме в КФУ
 Руководитель регионального подразделения медиагруппы Россия сегодня в Симферополе Елена Черышева на форуме в КФУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ перешли в активную фазу информационной войны, в отечественном медиаполе перестали делить корреспондентов на "своих" и "чужих". Тогда и зародилась современная журналистика. Об этом заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на открытии форума "Журналистика в период СВО".
"В Донецке погиб и фотокор нашей медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин. Мне кажется, что уже тогда стало совсем неважно, какое СМИ ты представляешь, журналист какой именно редакции погиб или ранен. Общая беда начала объединять, - отметила она. – И к началу СВО мы подошли уже более подготовленными".
© РИА Новости КрымФорум "Журналистика в период СВО" в КФУ
Форум Журналистика в период СВО в КФУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым
Форум "Журналистика в период СВО" в КФУ
Крымские СМИ с первых дней спецоперации публикуют сводки Минобороны, рассказывают о рискующих жизнями военкорах и тех, кто кует победу в тылу, ведут тематические сюжеты и повествуют о спецкорах за рубежом, которые, что называется, изнутри ведут борьбу с агрессивной антироссийской пропагандой, сказала Елена Черышева.
"С 2014 года погибли более 30 военкоров. В память о людях, которые положили свои жизни ради правды, мы должны понимать уровень ответственности за каждое слово. Нас читают, смотрят и слушают не только в России, за крымскими СМИ тщательно следят враги. Поэтому важно твердо и уверенно говорить правду и четко понимать, что сейчас не время конкурировать – время объединяться!", - подчеркнула Черышева.
На сайте РИА Новости Крым запушен и ведется проект "Новая жизнь после СВО". Он рассказывает истории бойцов, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после СВО.
Валерий Мороз - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
9 сентября 2025, 18:57Новая жизнь после СВО
"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы
"В первую очередь хотелось поддержать тех, кто получил серьезные ранения. Мы решили, что необходимо рассказывать не только о государственной, региональной поддержке наших героев. Хотелось именно на примерах рассказать, что да, жизнь разделилась на до и после, но она не закончилась", - отметила руководитель крымского подразделения медиагруппы.
Еще один проект РИА Новости Крым "СВОи кадры будущего" - о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы, стартовал в текущем году. Кроме того, тематические спецпроекты ведутся и в соцсетях редакции.
Участник СВО
16 января, 13:19
Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
На радио "Спутник в Крыму" в рамках программы "Товарищ майор, прошу разобраться!" с общественником и блогером Александром Талиповым поднимаются темы так называемых ждунов, которые ведут антироссийскую пропаганду. В рамках программы детально разбираются случаи вовлечения крымчан в диверсионную деятельность и меры наказания за работу на врага.
В рамках совместного с Народным фронтом проекта "От тебя зависит" журналисты радио детально освещают темы волонтерской деятельности, помощи фронту и гуманитарных проектов для социализации ветеранов СВО. В ближайшие дни также будет запущен совместный проект радио "Спутник в Крыму" и Общественной палаты.
"Еще одно направление – патриотизм. Наше крымское подразделение медиагруппы Россия сегодня выходит несколько за рамки традиционной редакции. Мы проводим по всему полуострову выставки, посвященные СВО, жизни на освобожденных территориях, вспоминаем историю нашей Родины", - рассказала Елена Черышева.
© РИА Новости КрымВыставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
Выставка инфографик РИА Новости Крым Защитники земли русской в КФУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым
Выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
На полях форума, который стартовал сегодня в КФУ, открылась выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской", посвященная героическим подвигам воинов нашей страны за весь исторический период. На каждом холсте размещен QR-код для более обширного ознакомления с материалом.
© РИА Новости КрымВыставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
Выставка инфографик РИА Новости Крым Защитники земли русской в КФУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым
Выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
Также здесь работает выездная радиостудия "Спутник в Крыму", которая позволяет выводить в эфиры самых разных гостей форума. Такой формат работы хорошо зарекомендовал себя на других значимых мероприятиях – ЯМЭФ, Таврида.АРТ, ЮФИД-2026 и других.
© РИА Новости КрымВыездная студия радио "Спутник в Крыму" на форуме "Журналистика в период СВО" в КФУ
Выездная студия радио Спутник в Крыму на форуме Журналистика в период СВО в КФУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым
Выездная студия радио "Спутник в Крыму" на форуме "Журналистика в период СВО" в КФУ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Елена ЧерышеваМИА "Россия сегодня"Международная медиагруппа "Россия сегодня"КрымНовости КрымаГерои СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление
12:05Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
11:57Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
11:47Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
11:46Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
11:31ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
11:29Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
11:25Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы
11:17На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
10:56Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине
10:39"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
10:28Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
10:17ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции
10:1017 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
09:57Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
09:46НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
09:40Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом
09:34Кто получит пенсию досрочно в ноябре
09:22У Крымского моста утром в четверг растет очередь
09:10Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ
Лента новостейМолния