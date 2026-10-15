https://crimea.ria.ru/20261015/vremya-obedinyatsya-eksperty-mediagruppy-rossiya-segodnya-vystupili-na-forume-ob-svo-v-krymu-1160215767.html

Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму

Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму

Журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T11:46

2026-10-15T11:46

2026-10-15T12:01

елена черышева

миа "россия сегодня"

международная медиагруппа "россия сегодня"

крым

новости крыма

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ перешли в активную фазу информационной войны, в отечественном медиаполе перестали делить корреспондентов на "своих" и "чужих". Тогда и зародилась современная журналистика. Об этом заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на открытии форума "Журналистика в период СВО".Крымские СМИ с первых дней спецоперации публикуют сводки Минобороны, рассказывают о рискующих жизнями военкорах и тех, кто кует победу в тылу, ведут тематические сюжеты и повествуют о спецкорах за рубежом, которые, что называется, изнутри ведут борьбу с агрессивной антироссийской пропагандой, сказала Елена Черышева.На сайте РИА Новости Крым запушен и ведется проект "Новая жизнь после СВО". Он рассказывает истории бойцов, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после СВО.Еще один проект РИА Новости Крым "СВОи кадры будущего" - о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы, стартовал в текущем году. Кроме того, тематические спецпроекты ведутся и в соцсетях редакции.На радио "Спутник в Крыму" в рамках программы "Товарищ майор, прошу разобраться!" с общественником и блогером Александром Талиповым поднимаются темы так называемых ждунов, которые ведут антироссийскую пропаганду. В рамках программы детально разбираются случаи вовлечения крымчан в диверсионную деятельность и меры наказания за работу на врага.В рамках совместного с Народным фронтом проекта "От тебя зависит" журналисты радио детально освещают темы волонтерской деятельности, помощи фронту и гуманитарных проектов для социализации ветеранов СВО. В ближайшие дни также будет запущен совместный проект радио "Спутник в Крыму" и Общественной палаты.На полях форума, который стартовал сегодня в КФУ, открылась выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской", посвященная героическим подвигам воинов нашей страны за весь исторический период. На каждом холсте размещен QR-код для более обширного ознакомления с материалом. Также здесь работает выездная радиостудия "Спутник в Крыму", которая позволяет выводить в эфиры самых разных гостей форума. Такой формат работы хорошо зарекомендовал себя на других значимых мероприятиях – ЯМЭФ, Таврида.АРТ, ЮФИД-2026 и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250909/znayu-chuvstva-patsientov-v-krymu-veteran-s-amputatsiey-delaet-protezy-1149323485.html

https://crimea.ria.ru/20260116/prodolzhit-sluzhenie-strane-kak-veterany-svo-popadayut-v-pravitelstvo-1152441267.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена черышева, миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", крым, новости крыма, герои сво