Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
11:46 15.10.2026 (обновлено: 12:01 15.10.2026)
© РИА Новости Крым Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на форуме в КФУ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Журналистика начала свою трансформацию задолго до начала спецоперации. Еще в 2014 году, когда на Украине начали погибать российские журналисты, а западные СМИ перешли в активную фазу информационной войны, в отечественном медиаполе перестали делить корреспондентов на "своих" и "чужих". Тогда и зародилась современная журналистика. Об этом заявила руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на открытии форума "Журналистика в период СВО".
"В Донецке погиб и фотокор нашей медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин. Мне кажется, что уже тогда стало совсем неважно, какое СМИ ты представляешь, журналист какой именно редакции погиб или ранен. Общая беда начала объединять, - отметила она. – И к началу СВО мы подошли уже более подготовленными".
© РИА Новости КрымФорум "Журналистика в период СВО" в КФУ
© РИА Новости Крым
Форум "Журналистика в период СВО" в КФУ
Крымские СМИ с первых дней спецоперации публикуют сводки Минобороны, рассказывают о рискующих жизнями военкорах и тех, кто кует победу в тылу, ведут тематические сюжеты и повествуют о спецкорах за рубежом, которые, что называется, изнутри ведут борьбу с агрессивной антироссийской пропагандой, сказала Елена Черышева.
"С 2014 года погибли более 30 военкоров. В память о людях, которые положили свои жизни ради правды, мы должны понимать уровень ответственности за каждое слово. Нас читают, смотрят и слушают не только в России, за крымскими СМИ тщательно следят враги. Поэтому важно твердо и уверенно говорить правду и четко понимать, что сейчас не время конкурировать – время объединяться!", - подчеркнула Черышева.
На сайте РИА Новости Крым запушен и ведется проект "Новая жизнь после СВО". Он рассказывает истории бойцов, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после СВО.
"В первую очередь хотелось поддержать тех, кто получил серьезные ранения. Мы решили, что необходимо рассказывать не только о государственной, региональной поддержке наших героев. Хотелось именно на примерах рассказать, что да, жизнь разделилась на до и после, но она не закончилась", - отметила руководитель крымского подразделения медиагруппы.
Еще один проект РИА Новости Крым "СВОи кадры будущего" - о ветеранах спецоперации, которые нашли возможность применить свой боевой и управленческий опыт в области государственной и муниципальной службы, стартовал в текущем году. Кроме того, тематические спецпроекты ведутся и в соцсетях редакции.
На радио "Спутник в Крыму" в рамках программы "Товарищ майор, прошу разобраться!" с общественником и блогером Александром Талиповым поднимаются темы так называемых ждунов, которые ведут антироссийскую пропаганду. В рамках программы детально разбираются случаи вовлечения крымчан в диверсионную деятельность и меры наказания за работу на врага.
В рамках совместного с Народным фронтом проекта "От тебя зависит" журналисты радио детально освещают темы волонтерской деятельности, помощи фронту и гуманитарных проектов для социализации ветеранов СВО. В ближайшие дни также будет запущен совместный проект радио "Спутник в Крыму" и Общественной палаты.
"Еще одно направление – патриотизм. Наше крымское подразделение медиагруппы Россия сегодня выходит несколько за рамки традиционной редакции. Мы проводим по всему полуострову выставки, посвященные СВО, жизни на освобожденных территориях, вспоминаем историю нашей Родины", - рассказала Елена Черышева.
© РИА Новости КрымВыставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
© РИА Новости Крым
Выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
На полях форума, который стартовал сегодня в КФУ, открылась выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской", посвященная героическим подвигам воинов нашей страны за весь исторический период. На каждом холсте размещен QR-код для более обширного ознакомления с материалом.
© РИА Новости КрымВыставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
© РИА Новости Крым
Выставка инфографик РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в КФУ
Также здесь работает выездная радиостудия "Спутник в Крыму", которая позволяет выводить в эфиры самых разных гостей форума. Такой формат работы хорошо зарекомендовал себя на других значимых мероприятиях – ЯМЭФ, Таврида.АРТ, ЮФИД-2026 и других.
© РИА Новости КрымВыездная студия радио "Спутник в Крыму" на форуме "Журналистика в период СВО" в КФУ
© РИА Новости Крым
Выездная студия радио "Спутник в Крыму" на форуме "Журналистика в период СВО" в КФУ