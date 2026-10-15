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Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов
Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов
В Симферопольском районе Крыма в рамках ежегодного расселения фазана в естественную среду выпустили 100 особей птиц. Об этом сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T12:57
2026-10-15T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в рамках ежегодного расселения фазана в естественную среду выпустили 100 особей птиц. Об этом сообщили в четверг в республиканском минприроды."Для сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов сегодня было выпущено 100 особей фазана в зоне охраны, где охота запрещена, общедоступного охотничьего угодья "Родниковое", – сказано в сообщении.Уточняется, что эта работа ведется ежегодно. До конца октября 2026 года планируется выпустить еще 500 фазанов в Симферопольском, Красноперекопском, Раздольненском, Бахчисарайском и Советском районах. Уже расселено 200 особей.Ученые ранее предложили меры по сохранению дрофы в Крыму. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если ничего не предпринимать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: когда и что можно добыватьХохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике КрымаВ Крыму на Чатыр-Даге накормили краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов
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птицы, птицы крыма, минприроды крыма, новости крыма, крым, природа
Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов

В Крыму в естественную среду выпустили 100 особей фазанов – Минприроды

12:57 15.10.2026
 
© Минприроды КрымаВ Симферопольском районе Крыма выпустили 100 особей фазана
В Симферопольском районе Крыма выпустили 100 особей фазана
© Минприроды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в рамках ежегодного расселения фазана в естественную среду выпустили 100 особей птиц. Об этом сообщили в четверг в республиканском минприроды.
"Для сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов сегодня было выпущено 100 особей фазана в зоне охраны, где охота запрещена, общедоступного охотничьего угодья "Родниковое", – сказано в сообщении.
© Минприроды КрымаВ Симферопольском районе Крыма выпустили 100 особей фазана
В Симферопольском районе Крыма выпустили 100 особей фазана
© Минприроды Крыма
Уточняется, что эта работа ведется ежегодно. До конца октября 2026 года планируется выпустить еще 500 фазанов в Симферопольском, Красноперекопском, Раздольненском, Бахчисарайском и Советском районах. Уже расселено 200 особей.
"Весной перезимовавшие птицы дадут потомство — это поддержит и увеличит численность ценного вида. Уже видно положительный результат данного мероприятия: за 13 лет численность фазана в Крыму выросла в 3,5 раза: с 14,1 тысяч в 2014 году до 51,1 тысячи – в 2026", - привели статистику в министерстве.
© Минприроды КрымаВ Симферопольском районе Крыма выпустили 100 особей фазана
В Симферопольском районе Крыма выпустили 100 особей фазана
© Минприроды Крыма
Ученые ранее предложили меры по сохранению дрофы в Крыму. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если ничего не предпринимать.
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