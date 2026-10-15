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Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов

Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Весной будут птенцы: в Крыму в естественную среду выпустили сотню фазанов

В Симферопольском районе Крыма в рамках ежегодного расселения фазана в естественную среду выпустили 100 особей птиц. Об этом сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T12:57

2026-10-15T12:57

2026-10-15T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в рамках ежегодного расселения фазана в естественную среду выпустили 100 особей птиц. Об этом сообщили в четверг в республиканском минприроды."Для сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов сегодня было выпущено 100 особей фазана в зоне охраны, где охота запрещена, общедоступного охотничьего угодья "Родниковое", – сказано в сообщении.Уточняется, что эта работа ведется ежегодно. До конца октября 2026 года планируется выпустить еще 500 фазанов в Симферопольском, Красноперекопском, Раздольненском, Бахчисарайском и Советском районах. Уже расселено 200 особей.Ученые ранее предложили меры по сохранению дрофы в Крыму. Популяция дрофы в Крыму насчитывает около 2,5 тысяч особей, но этот редкий вид птиц может исчезнуть в течение десятилетия, если ничего не предпринимать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: когда и что можно добыватьХохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике КрымаВ Крыму на Чатыр-Даге накормили краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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