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В Ялте стартовала конференция "Крым Урбан Форум 2026"
В Ялте стартовала конференция "Крым Урбан Форум 2026" - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Ялте стартовала конференция "Крым Урбан Форум 2026"
В четверг, 15 октября, в Ялте стартовала пятая Юбилейная конференция по развитию территорий "Крым Урбан Форум 2026". Мероприятие объединяет профессионалов... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 15 октября, в Ялте стартовала пятая Юбилейная конференция по развитию территорий "Крым Урбан Форум 2026". Мероприятие объединяет профессионалов отрасли, бизнес и власти для реализации масштабных проектов развития Юга России и Крыма, отмечают организаторы.Целевой аудиторией форума являются строительные компании и девелоперы, ассоциации застройщиков, предприниматели, инвесторы, международные и региональные СМИ, производственные компании и промышленные группы.В первый день форума прошли сессии по комплексному развитию территорий и архитектурной идентичности полуострова.В пятницу запланированы тематические мастер-классы, церемония награждения участников дипломами, сессии по темам "Цифровой рубль: новая форма национальной валюты", Платформа Цифрового рубля", "Тенденции на рынке недвижимости в условиях высоких ставок", а также пленарная сессия: "Крым 2026-2027: экономика территорий и девелопмента в условиях кризиса".Конференция "Крым Урбан Форум 2026" проходит до 17 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, новости крыма
В Ялте стартовала конференция "Крым Урбан Форум 2026"
В Ялте стартовала юбилейная конференция по развитию территорий "Крым Урбан Форум 2026"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 15 октября, в Ялте стартовала пятая Юбилейная конференция по развитию территорий "Крым Урбан Форум 2026". Мероприятие объединяет профессионалов отрасли, бизнес и власти для реализации масштабных проектов развития Юга России и Крыма, отмечают организаторы.
"За годы проведения "Крым Урбан Форум" зарекомендовал себя как авторитетная и эффективная площадка для обмена знаниями, профессиональным опытом и передовыми технологическими решениями в сфере строительства и производства", - отмечается на сайте форума.
Целевой аудиторией форума являются строительные компании и девелоперы, ассоциации застройщиков, предприниматели, инвесторы, международные и региональные СМИ, производственные компании и промышленные группы.
В первый день форума прошли сессии по комплексному развитию территорий и архитектурной идентичности полуострова.
В пятницу запланированы тематические мастер-классы, церемония награждения участников дипломами, сессии по темам "Цифровой рубль: новая форма национальной валюты", Платформа Цифрового рубля", "Тенденции на рынке недвижимости в условиях высоких ставок", а также пленарная сессия: "Крым 2026-2027: экономика территорий и девелопмента в условиях кризиса".
Конференция "Крым Урбан Форум 2026" проходит до 17 октября.
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