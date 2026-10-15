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В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"
В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку" - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"
Сезон работы фонтанов завершился в парках и скверах Симферополя. Об этом сообщает городское учреждение "Парки столицы" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T21:51
2026-10-15T21:51
2026-10-15T21:51
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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
фонтан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Сезон работы фонтанов завершился в парках и скверах Симферополя. Об этом сообщает городское учреждение "Парки столицы" в своем канале в МАКС.Специалисты проведут работы по подготовке фонтанов к зиме: сольют воду из гидросистем, очистят чаши, проведут чистку насосов, проверят форсунки, выполнят ремонт деталей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозренияКак парки Симферополя защищают от вандализмаДети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности
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симферополь, парки крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , фонтан, новости крыма
В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"
В парках и скверах Симферополя отключили фонтаны на зиму