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В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку" - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"
В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку" - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"
Сезон работы фонтанов завершился в парках и скверах Симферополя. Об этом сообщает городское учреждение "Парки столицы" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T21:51
2026-10-15T21:51
симферополь
парки крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
фонтан
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Сезон работы фонтанов завершился в парках и скверах Симферополя. Об этом сообщает городское учреждение "Парки столицы" в своем канале в МАКС.Специалисты проведут работы по подготовке фонтанов к зиме: сольют воду из гидросистем, очистят чаши, проведут чистку насосов, проверят форсунки, выполнят ремонт деталей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозренияКак парки Симферополя защищают от вандализмаДети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности
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симферополь, парки крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , фонтан, новости крыма
В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"

В парках и скверах Симферополя отключили фонтаны на зиму

21:51 15.10.2026
 
© Фото: Парки столицыВ парках и скверах Симферополя отключили фонтаны на зиму
В парках и скверах Симферополя отключили фонтаны на зиму
© Фото: Парки столицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Сезон работы фонтанов завершился в парках и скверах Симферополя. Об этом сообщает городское учреждение "Парки столицы" в своем канале в МАКС.
"Сегодня были отключены фонтаны на подведомственных территориях: в скверах Тренева, Дворца культуры профсоюзов, на бульваре Ленина и в Детском парке", – говорится в сообщении.
Специалисты проведут работы по подготовке фонтанов к зиме: сольют воду из гидросистем, очистят чаши, проведут чистку насосов, проверят форсунки, выполнят ремонт деталей.
"Эти мероприятия необходимы для сохранения работоспособности фонтанов и предотвращения повреждений в зимний период. Фонтаны снова заработают весной следующего года", – отметили в учреждении.
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СимферопольПарки КрымаМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"ФонтанНовости Крыма
 
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