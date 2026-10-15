https://crimea.ria.ru/20261015/v-shage-ot-propasti-kak-voznik-i-protekal-karibskiy-krizis-1962-goda-1160226918.html

В шаге от пропасти: как возник и протекал Карибский кризис 1962 года

В шаге от пропасти: как возник и протекал Карибский кризис 1962 года - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В шаге от пропасти: как возник и протекал Карибский кризис 1962 года

64 года назад СССР и США оказались на грани полномасштабного ядерного конфликта, грозившего всему миру уничтожением. В течение двух недель человеческая... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T15:50

2026-10-15T15:50

2026-10-15T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 64 года назад СССР и США оказались на грани полномасштабного ядерного конфликта, грозившего всему миру уничтожением. В течение двух недель человеческая цивилизация балансировала на краю пропасти. В историю эти события вошли под именем Карибского (Кубинского) кризиса. На Кубе размещались советские ракеты с ядерными боеголовками, а США выражали готовность любой ценой устранить их с острова. Благодаря государственной мудрости и выдержке руководителей CCCР и США Никиты Хрущева и Джона Кеннеди кризис был урегулирован путем взаимных уступок.Начало кризиса и позиции сторонКарибский кризис стал пиком глобального противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, известного как "Холодная война". Оно сопровождалось локальными вооруженными и политическими конфликтами (раздел Германии и возведение Берлинской стены, гражданские войны в Китае и Корее). Прологом к Карибскому кризису стала социалистическая революция на Кубе под руководством Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары, свергнувшая проамериканский диктаторский режим генерала Фульхенсио Батисты.США видели в этом значительную угрозу для себя, поэтому стремились свергнуть новую кубинскую власть, которая в свою очередь пошла на сближение с Москвой. Еще в 1959-1960 годах американцы уже разместили в Турции 15 своих ракет средней дальности с ядерными боеголовками, которые могли достигать жизненно важных центров СССР, в том числе Москвы, всего за несколько минут. Также ракеты США размещались в Великобритании и Италии.Ядерная угроза со стороны США "дамокловым мечом" висела над СССР, вынуждая Москву постоянно искать средства укрепления собственной безопасности.Революция на Кубе предоставила Москве шанс установить паритет в этом вопросе. Вскоре на Остров свободы началась секретная переброска ракет среднего радиуса действия. Планировалось разместить на Кубе три полка ракет средней дальности Р-12 (24 пусковые установки) и два полка ракет Р-14 (16 пусковых установок) — всего 40 ракетных установок с дальностью действия ракет от 2,5 до 4,5 тысячи километров. Общий ядерный потенциал дивизии в первом пуске мог достичь 70 мегатонн. Это давало возможность поражения военно-стратегических объектов почти на всей территории США.В доставке ракет в июле-октябре 1962 года (операция "Анадырь") приняли участие 85 грузовых и пассажирских судов, которые совершили 183 рейса на Кубу и обратно.Вскоре о происходившем на Кубе доложили президенту США Джону Кеннеди. Он публично сообщил о появлении на Кубе советских ракет и объявил военно-морскую блокаду острова. В Карибское море были направлены свыше 180 боевых кораблей США с 85 тысячами человек на борту, в боевую готовность приведены американские войска в Европе, 6-й и 7-й флоты, до 20% стратегической авиации находилось на боевом дежурстве.Лидер СССР Никита Хрущев направил президенту США письмо, в котором заверял его в том, что оружие на Кубе размещено с целью защиты и что Советский Союз не намерен нападать на Америку. Вашингтон эти доводы не убедили. Кеннеди продолжал жестко настаивал на немедленном выводе всех ракет с Кубы."Черная суббота" и путь компромиссаСамой острой фазой кризиса стал день 27 октября ("черная суббота"), когда над Кубой был сбит американский самолет-разведчик У-2, облетавший полевые позиционные районы ракетных войск. Пилот самолета погиб. Президент США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных баз и военную атаку на остров. Многие американцы покидали крупные города, опасаясь скорого удара СССР. Мир оказался на грани ядерной войны.Тем временем между Москвой и Вашингтоном шли неофициальные переговоры. Обе стороны прекрасно осознавали, чем грозит прямая вооруженная конфронтация. В результате и США и СССР пошли на взаимные уступки. Именно Москва выступила с компромиссным предложением, впоследствии послужившим основой урегулирования кризиса. Советский Союз согласился вывести с Кубы ракеты и развернуть направлявшиеся к острову советские корабли при условии, что правительство США обязуется уважать неприкосновенность границ Кубы и откажется от вооруженной агрессии против нее. Напряженность стала постепенно спадать. 20 ноября блокада Острова свободы была снята.В ноябре-декабре 1962 года советские пусковые установки были демонтированы, ракеты и часть военного персонала были отправлены в СССР. Позднее были вывезены и американские ядерные ракеты из Турции. А еще через полтора месяца интенсивных переговоров была подведена формальная черта под окончательным урегулированием - 7 января 1963 года вопрос о Карибском кризисе был снят с повестки дня Совета Безопасности ООН.Значение и последствия кризисаКарибский кризис в целом показал обеим великим державам, что гонка вооружений и резкие действия на международной арене могут ввергнуть мир в глобальную ядерную войну. При этом ситуация неоднократно грозила выйти из-под контроля руководителей государств, существовала возможность несанкционированного применения ядерного оружия.Это осознание дало толчок для обоюдного курса к снижению напряженности в советско-американских отношениях. В стремлении не допустить возможности повторения подобного развития событий, обе стороны согласились с необходимостью избегать опасности умышленного или непредумышленного развязывания ядерной войны и в этих целях разработать необходимые механизмы, первым из которых стало соглашение об установлении прямой связи между Кремлем и Белым домом. Начались поиски смягчения международной напряженности, и 1963 год ознаменовался подписанием ряда важных документов, включая Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, сша, ссср, куба, ядерное оружие, инфографика