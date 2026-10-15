В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора
В Севастополе за день вывезли на полигон почти 377 тонн мусора - Развожаев
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе за день вывезли на полигон почти 377 тонн мусора
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как ранее сообщал губернатор города, мусоровозы снова выйдут на линии в ближайшее время.
"К концу рабочего дня полигон принял 99 машин. Общий вес вывезенных за день твердых коммунальных отходов — 376,44 тонны", - написал губернатор.
По его словам, работа в усиленном режиме продолжится и в пятницу. По предварительным прогнозам, в воскресенье все контейнерные площадки будут приведены в порядок.
"Техника "Чистого города" к полудню вышла на маршрут в полном объеме. Дополнительно привлечена техника "Парков и скверов". В Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском, Балаклавском, Терновском муниципалитетах, Инкермане и на Северной стороне график вывоза ТКО не нарушался", - рассказал губернатор.
Он отметил, что с проблемами столкнулись Ленинский, Гагаринский и частично Нахимовский районы.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Этот вопрос должен быть закрыт в короткие сроки, подчеркивал он.
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