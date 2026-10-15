https://crimea.ria.ru/20261015/v-sevastopole-za-den-vyvezli-pochti-377-tonn-musora-1160242372.html

В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора

В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора

В Севастополе в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T20:38

2026-10-15T20:38

2026-10-15T20:38

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как ранее сообщал губернатор города, мусоровозы снова выйдут на линии в ближайшее время.По его словам, работа в усиленном режиме продолжится и в пятницу. По предварительным прогнозам, в воскресенье все контейнерные площадки будут приведены в порядок.Он отметил, что с проблемами столкнулись Ленинский, Гагаринский и частично Нахимовский районы.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Этот вопрос должен быть закрыт в короткие сроки, подчеркивал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как происходит вывоз мусора в КрымуВ Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходовКогда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, мусор, вывоз тко, городская среда, новости севастополя, жкх крыма и севастополя