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В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора
В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора
В Севастополе в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:38
2026-10-15T20:38
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михаил развожаев
мусор
вывоз тко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как ранее сообщал губернатор города, мусоровозы снова выйдут на линии в ближайшее время.По его словам, работа в усиленном режиме продолжится и в пятницу. По предварительным прогнозам, в воскресенье все контейнерные площадки будут приведены в порядок.Он отметил, что с проблемами столкнулись Ленинский, Гагаринский и частично Нахимовский районы.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Этот вопрос должен быть закрыт в короткие сроки, подчеркивал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как происходит вывоз мусора в КрымуВ Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходовКогда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, мусор, вывоз тко, городская среда, новости севастополя, жкх крыма и севастополя
В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора

В Севастополе за день вывезли на полигон почти 377 тонн мусора - Развожаев

20:38 15.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе за день вывезли на полигон почти 377 тонн мусора
В Севастополе за день вывезли на полигон почти 377 тонн мусора
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение четверга на полигон с мусорных площадок вывезли почти 377 тонн мусора. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как ранее сообщал губернатор города, мусоровозы снова выйдут на линии в ближайшее время.
"К концу рабочего дня полигон принял 99 машин. Общий вес вывезенных за день твердых коммунальных отходов — 376,44 тонны", - написал губернатор.
По его словам, работа в усиленном режиме продолжится и в пятницу. По предварительным прогнозам, в воскресенье все контейнерные площадки будут приведены в порядок.
"Техника "Чистого города" к полудню вышла на маршрут в полном объеме. Дополнительно привлечена техника "Парков и скверов". В Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском, Балаклавском, Терновском муниципалитетах, Инкермане и на Северной стороне график вывоза ТКО не нарушался", - рассказал губернатор.
Он отметил, что с проблемами столкнулись Ленинский, Гагаринский и частично Нахимовский районы.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Этот вопрос должен быть закрыт в короткие сроки, подчеркивал он.
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СевастопольМихаил РазвожаевМусорВывоз ТКОГородская средаНовости СевастополяЖКХ Крыма и Севастополя
 
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