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В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона
В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона
В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T14:46
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атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев также уточнил, что повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу. Отбой дали спустя три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), пво
В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона

В Севастополе силы ПВО отразили атаку трех беспилотников

14:46 15.10.2026 (обновлено: 14:50 15.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали три вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем канале в МАКС.
Развожаев также уточнил, что повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.
Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу. Отбой дали спустя три часа.
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Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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