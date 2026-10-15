https://crimea.ria.ru/20261015/v-sevastopole-otrazili-ataku-bpla---sbito-tri-drona-1160230649.html

В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона

В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона

В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T14:46

2026-10-15T14:46

2026-10-15T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев также уточнил, что повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу. Отбой дали спустя три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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