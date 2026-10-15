https://crimea.ria.ru/20261015/v-sevastopole-otrazili-ataku-bpla---sbito-tri-drona-1160230649.html
В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона
В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона
В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T14:46
2026-10-15T14:46
2026-10-15T14:50
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
пво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e63e1242886db06bbe5ebaf5bb455afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев также уточнил, что повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу. Отбой дали спустя три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_67cf56eb5baf4e76ea0a5ced4e7a91d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), пво
В Севастополе отразили атаку БПЛА - сбито три дрона
В Севастополе силы ПВО отразили атаку трех беспилотников
14:46 15.10.2026 (обновлено: 14:50 15.10.2026)