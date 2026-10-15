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В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо
В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо
С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:55
2026-10-15T21:50
севастополь
qr-коды на топливо в севастополе
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
бензин
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.На автозаправках сети "ТЭС" можно будет приобрести три вида топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо — по цене не выше 100 рублей за литр с лимитом 30 литров. Премиальные марки топлива будут продаваться без ограничений. При заправке в канистры будет действует лимит — до 20 литров.Бензин марки АИ-95 с лимитом в 20 литров будет доступен на АЗС "АТАН" по субсидированной цене — не выше 100 рублей за литр. Заправка в канистры этого вида топлива запрещена.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Михаил Развожаев отмечал, что систему топливных QR-кодов в Севастополе отменят после накопления необходимых запасов бензина на заправках "ТЭС" и "АТАН", как минимум на полмесяца.Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Также вице-премьер отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют соглашения с автозаправками для удержания цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, qr-коды на топливо в севастополе, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, новости севастополя
В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо

В Севастополе с 16 октября отменяют систему QR-кодов на топливо

20:55 15.10.2026 (обновлено: 21:50 15.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.

"С завтрашнего дня отменяем систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже — при наличии", - написал губернатор.

На автозаправках сети "ТЭС" можно будет приобрести три вида топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо — по цене не выше 100 рублей за литр с лимитом 30 литров. Премиальные марки топлива будут продаваться без ограничений. При заправке в канистры будет действует лимит — до 20 литров.
Бензин марки АИ-95 с лимитом в 20 литров будет доступен на АЗС "АТАН" по субсидированной цене — не выше 100 рублей за литр. Заправка в канистры этого вида топлива запрещена.
"Понимаю, насколько важно для каждого из вас иметь возможность заправить автомобиль без дополнительных ограничений и по доступной цене. Поэтому продолжаем работу по стабилизации ситуации с топливом и обеспечению бесперебойных поставок в город", - отметил Развожаев.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Михаил Развожаев отмечал, что систему топливных QR-кодов в Севастополе отменят после накопления необходимых запасов бензина на заправках "ТЭС" и "АТАН", как минимум на полмесяца.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Также вице-премьер отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют соглашения с автозаправками для удержания цен.
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СевастопольQR-коды на топливо в СевастополеТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуБензинНовости Севастополя
 
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