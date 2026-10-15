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В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо

В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо

С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.10.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. С пятницы, 16 октября, в Севастополе отменят систему QR-кодов при покупке топлива. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.На автозаправках сети "ТЭС" можно будет приобрести три вида топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо — по цене не выше 100 рублей за литр с лимитом 30 литров. Премиальные марки топлива будут продаваться без ограничений. При заправке в канистры будет действует лимит — до 20 литров.Бензин марки АИ-95 с лимитом в 20 литров будет доступен на АЗС "АТАН" по субсидированной цене — не выше 100 рублей за литр. Заправка в канистры этого вида топлива запрещена.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Михаил Развожаев отмечал, что систему топливных QR-кодов в Севастополе отменят после накопления необходимых запасов бензина на заправках "ТЭС" и "АТАН", как минимум на полмесяца.Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Также вице-премьер отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют соглашения с автозаправками для удержания цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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