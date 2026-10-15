https://crimea.ria.ru/20261015/v-sevastopole-19-letnyaya-devushka-popalas-s-krupnoy-partiey-sintetiki---prigovor-1160237626.html

В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор

В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор

Ранее судимая 19-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили Главном... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T17:41

2026-10-15T17:41

2026-10-15T17:41

севастополь

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Ранее судимая 19-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Кроме того, "соль" была обнаружена в квартире фигурантки и у ее знакомого. Всего у покупателя, с места ДТП, а также из квартиры по месту проживания обвиняемой изъято более 30 граммов синтетических наркотиков.Действия злоумышленницы пресечены сотрудника Следкома и ФСБ.Как уточнили в прокуратуре Севастополя, 19-летняя ранее судимая местная жительница обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, а также в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.Ранее севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав и с марихуаной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиковВ Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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