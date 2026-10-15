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В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор
В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор
Ранее судимая 19-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили Главном... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T17:41
2026-10-15T17:41
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
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происшествия
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Ранее судимая 19-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Кроме того, "соль" была обнаружена в квартире фигурантки и у ее знакомого. Всего у покупателя, с места ДТП, а также из квартиры по месту проживания обвиняемой изъято более 30 граммов синтетических наркотиков.Действия злоумышленницы пресечены сотрудника Следкома и ФСБ.Как уточнили в прокуратуре Севастополя, 19-летняя ранее судимая местная жительница обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, а также в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.Ранее севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав и с марихуаной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиковВ Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, происшествия, наркотики, правосудие, уголовный кодекс, новости севастополя
В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор

В Севастополе задержана 19-летняя девушка за покушение на сбыт крупной партии "соли"

17:41 15.10.2026
 
© Fotolia / ivanfff / Перейти в фотобанкЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Ранее судимая 19-летняя жительница Севастополя предстанет перед судом за попытку продать крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Девушка приобрела наркотические средства в крупном размере, которые перевозила на мопеде, с целью дальнейшего распространения на территории города Севастополя. 19 мая текущего года злоумышленница попала в дорожно-транспортное происшествие, в ходе осмотра наркотические средства были изъяты сотрудниками правоохранительных органов", - уточнили подробности в СК.
Кроме того, "соль" была обнаружена в квартире фигурантки и у ее знакомого. Всего у покупателя, с места ДТП, а также из квартиры по месту проживания обвиняемой изъято более 30 граммов синтетических наркотиков.
Действия злоумышленницы пресечены сотрудника Следкома и ФСБ.
Как уточнили в прокуратуре Севастополя, 19-летняя ранее судимая местная жительница обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, а также в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.
"Обвиняемая находится под стражей. Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав и с марихуаной.
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СевастопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура города СевастополяПроисшествиянаркотикиПравосудиеУголовный кодексНовости Севастополя
 
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