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В России расширили перечень стратегически значимых лекарств
В России расширили перечень стратегически значимых лекарств - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В России расширили перечень стратегически значимых лекарств
Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарств, включив в него генно-инженерные инсулины и противоопухолевый препарат "Ленватиниб"... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T16:23
2026-10-15T16:23
2026-10-15T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарств, включив в него генно-инженерные инсулины и противоопухолевый препарат "Ленватиниб". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, новыми наименованиями", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Решение принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств.Полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории России, а организация их выпуска может осуществляться с господдержкой. Лекарства из перечня имеют приоритет при госзакупках, что способствует стабильности поставок необходимых медикаментов в поликлиники и больницы."Важно продолжать наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармкомпаний, чтобы наши граждане были обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", – отметил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрировали препарат для лечения рака грудиЦентры медицины здорового долголетия создадут в КрымуКак в Крыму работает Центр фармаконадзора
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правительство россии, лекарства, здравоохранение в россии, новости, россия
В России расширили перечень стратегически значимых лекарств
Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарств
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарств, включив в него генно-инженерные инсулины и противоопухолевый препарат "Ленватиниб". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, новыми наименованиями", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Список пополнился четырьмя позициями. Это генно-инженерные инсулины (растворимый и двухфазный), противоопухолевый препарат "Ленватиниб" и тромболитическое лекарство "Тенектеплаза", применяемое при остром инфаркте миокарда.
Решение принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств.
Полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории России, а организация их выпуска может осуществляться с господдержкой. Лекарства из перечня имеют приоритет при госзакупках, что способствует стабильности поставок необходимых медикаментов в поликлиники и больницы.
"Важно продолжать наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармкомпаний, чтобы наши граждане были обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", – отметил Мишустин.
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