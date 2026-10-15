https://crimea.ria.ru/20261015/v-rossii-poyavilsya-novyy-preparat-dlya-lecheniya-onkologii-1160231805.html

В России появился новый препарат для лечения онкологии

В России появился новый препарат для лечения онкологии - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В России появился новый препарат для лечения онкологии

Минздрав зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей пищевода и онкологии других локализаций, пишет в четверг РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T15:09

2026-10-15T15:09

2026-10-15T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Минздрав зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей пищевода и онкологии других локализаций, пишет в четверг РИА Новости.Уточняется, что препарат эффективен в борьбе с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга. Держателем регистрационного удостоверения стала российская компания АО "Ланцет". Средство производят в международном сотрудничестве с Центром молекулярной иммунологии.В России на прошлой неделе зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Новый препарат разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый месяц в Крыму 250 онкобольных получают иммунную терапиюВ Крыму за год выросло количество пациентов с онкологиейВ России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, медицина, онкология, здравоохранение в россии, минздрав рф