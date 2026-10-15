Рейтинг@Mail.ru
В России появился новый препарат для лечения онкологии - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/v-rossii-poyavilsya-novyy-preparat-dlya-lecheniya-onkologii-1160231805.html
В России появился новый препарат для лечения онкологии
В России появился новый препарат для лечения онкологии - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В России появился новый препарат для лечения онкологии
Минздрав зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей пищевода и онкологии других локализаций, пишет в четверг РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T15:09
2026-10-15T15:09
россия
новости
медицина
онкология
здравоохранение в россии
минздрав рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110140/54/1101405452_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_de8e742773210a8167cedbefa30c0160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Минздрав зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей пищевода и онкологии других локализаций, пишет в четверг РИА Новости.Уточняется, что препарат эффективен в борьбе с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга. Держателем регистрационного удостоверения стала российская компания АО "Ланцет". Средство производят в международном сотрудничестве с Центром молекулярной иммунологии.В России на прошлой неделе зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Новый препарат разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый месяц в Крыму 250 онкобольных получают иммунную терапиюВ Крыму за год выросло количество пациентов с онкологиейВ России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110140/54/1101405452_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6be4354f3513e55ff7c77a38e928be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, медицина, онкология, здравоохранение в россии, минздрав рф
В России появился новый препарат для лечения онкологии

Минздрав зарегистрировал препарат "Нимоланцим" против злокачественных опухолей

15:09 15.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота фармацевтического предприятия
Работа фармацевтического предприятия - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Минздрав зарегистрировал новый препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных опухолей пищевода и онкологии других локализаций, пишет в четверг РИА Новости.
"Применение в комбинации со стандартной противоопухолевой терапией продемонстрировало статистически значимое улучшение ряда показателей эффективности", - проинформировали в профильном министерстве.
Уточняется, что препарат эффективен в борьбе с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга. Держателем регистрационного удостоверения стала российская компания АО "Ланцет". Средство производят в международном сотрудничестве с Центром молекулярной иммунологии.
В России на прошлой неделе зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Новый препарат разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каждый месяц в Крыму 250 онкобольных получают иммунную терапию
В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
 
РоссияНовостиМедицинаОнкологияЗдравоохранение в РоссииМинздрав РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин
19:29Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны"
19:18Лермонтовский доктор: вольнодумец Николай Майер
19:1313 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне
19:01Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог
18:52Красноперекопск и Армянск в Крыму в пятницу останутся без света
18:40Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге
18:34Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция
18:25Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
18:18Удары по Украине сегодня: что уничтожено
18:13На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины
18:06Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин
18:01Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине
17:51В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур
17:45Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин
17:41В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор
17:30Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса
17:19Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита
17:08Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35
16:57Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей
Лента новостейМолния