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В России оценили предполагаемый план США и Европы по Украине - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В России оценили предполагаемый план США и Европы по Украине
В России оценили предполагаемый план США и Европы по Украине - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В России оценили предполагаемый план США и Европы по Украине
В утечках предполагаемого плана США и Европы по украинскому урегулированию нет идей о том, как продвигаться к долгосрочному и устойчивому миру. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T15:21
2026-10-15T15:21
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В утечках предполагаемого плана США и Европы по украинскому урегулированию нет идей о том, как продвигаться к долгосрочному и устойчивому миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника ранее сообщила, что США и Европа работают над новым планом урегулирования конфликта на Украине. Проект включает в себя заморозку боевых действий по линии соприкосновения войск, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы, гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 устава НАТО.По словам главы российского дипведомства, в МИД читают публикации западных СМИ, посвященные предполагаемому новому плану по Украине, но никаких официальных предложений Москва не получала.Профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что новый план может быть уловкой для спасения Украины и ее режима, испытывающего большие трудности и оказавшегося на грани поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужна новая Украина: британский политик сделал неожиданное заявлениеКонстантинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по УкраинеСовесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, европа, европейский союз (ес), украина, новости, политика, внешняя политика
В России оценили предполагаемый план США и Европы по Украине

В утечках мирного плана по Украине нет идей по продвижению к устойчивому миру – Лавров

15:21 15.10.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinФлаги США и Европейского союза
Флаги США и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В утечках предполагаемого плана США и Европы по украинскому урегулированию нет идей о том, как продвигаться к долгосрочному и устойчивому миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника ранее сообщила, что США и Европа работают над новым планом урегулирования конфликта на Украине. Проект включает в себя заморозку боевых действий по линии соприкосновения войск, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы, гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 устава НАТО.

"Никаких идей, по крайней мере в тех утечках, которые я видел, о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, об этом там ни слова не сказано", - сказал Лавров журналистам в четверг.

По словам главы российского дипведомства, в МИД читают публикации западных СМИ, посвященные предполагаемому новому плану по Украине, но никаких официальных предложений Москва не получала.
Профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что новый план может быть уловкой для спасения Украины и ее режима, испытывающего большие трудности и оказавшегося на грани поражения.
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