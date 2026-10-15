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В Крыму впервые Большой этнографический диктант организуют офлайн

В Крыму впервые Большой этнографический диктант организуют офлайн - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В Крыму впервые Большой этнографический диктант организуют офлайн

В Крыму в этом году ожидают увеличения количества участников Всероссийского большого этнографического диктанта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T13:46

2026-10-15T13:46

2026-10-15T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году ожидают увеличения количества участников Всероссийского большого этнографического диктанта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.В прошлом году в Крыму приняли участие в инициативе Федерального агентства по делам национальностей порядка 100 тысяч человек, а в целом по России – около 4 миллионов граждан, привел он данные.В этом году, сказал Якубов, в республике впервые будут организованы офлайн-площадки.Большая республиканская площадка будет организована в Симферополе в Крымском инженерно-педагогическом институте 3 ноября, а еще предполагается открыть 25 площадок во всех муниципалитетах Крыма. Принять участие в офлайн-диктанте смогут все желающие. Официальные объявления о месте, времени и форме регистрации на мероприятие будут опубликованы чуть позже на сайтах муниципалитетов.Онлайн тест можно будет пройти со 2 по 12 ноября на сайте мирэтно.ру.30 вопросов будут охватывать историю, культуру и быт народов, проживающих в России, а еще 10 коснутся этносов, проживающих в Крыму."Мы понимаем, что этот проект прежде всего направлен на молодежь, на подрастающее поколение. Одна из ключевых целей и задач, которые стоят перед проектом — это не проверка знаний, а желание побудить молодого человека заполнить его белые пятна по знанию культуры, народов, наций, проживающих на территории Российской Федерации", - добавил также принимающий участие в пресс-конференции председатель государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния РоссииВ Крыму хранят память о достижениях народов полуострова – КиселевФейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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