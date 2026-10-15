https://crimea.ria.ru/20261015/v-krymu-vpervye-bolshoy-etnograficheskiy-diktant-organizuyut-oflayn-1160226700.html
В Крыму впервые Большой этнографический диктант организуют офлайн
В Крыму впервые Большой этнографический диктант организуют офлайн - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Крыму впервые Большой этнографический диктант организуют офлайн
В Крыму в этом году ожидают увеличения количества участников Всероссийского большого этнографического диктанта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T13:46
2026-10-15T13:46
2026-10-15T13:46
крым
новости крыма
народы крыма
культура
общество
алексей зинченко
руслан якубов
госкомитет крыма по межнациональным отношениям
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1b/1150466710_0:142:3083:1876_1920x0_80_0_0_d19785b6eb07cc837c3d8bd6213015d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году ожидают увеличения количества участников Всероссийского большого этнографического диктанта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.В прошлом году в Крыму приняли участие в инициативе Федерального агентства по делам национальностей порядка 100 тысяч человек, а в целом по России – около 4 миллионов граждан, привел он данные.В этом году, сказал Якубов, в республике впервые будут организованы офлайн-площадки.Большая республиканская площадка будет организована в Симферополе в Крымском инженерно-педагогическом институте 3 ноября, а еще предполагается открыть 25 площадок во всех муниципалитетах Крыма. Принять участие в офлайн-диктанте смогут все желающие. Официальные объявления о месте, времени и форме регистрации на мероприятие будут опубликованы чуть позже на сайтах муниципалитетов.Онлайн тест можно будет пройти со 2 по 12 ноября на сайте мирэтно.ру.30 вопросов будут охватывать историю, культуру и быт народов, проживающих в России, а еще 10 коснутся этносов, проживающих в Крыму."Мы понимаем, что этот проект прежде всего направлен на молодежь, на подрастающее поколение. Одна из ключевых целей и задач, которые стоят перед проектом — это не проверка знаний, а желание побудить молодого человека заполнить его белые пятна по знанию культуры, народов, наций, проживающих на территории Российской Федерации", - добавил также принимающий участие в пресс-конференции председатель государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния РоссииВ Крыму хранят память о достижениях народов полуострова – КиселевФейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1b/1150466710_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_1f5a6dad019914653ceb83fe5dbf9785.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, народы крыма, культура, общество, алексей зинченко, руслан якубов, госкомитет крыма по межнациональным отношениям
В Крыму впервые Большой этнографический диктант организуют офлайн
В Крыму Большой этнографический диктант впервые пройдет на офлайн-площадках
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году ожидают увеличения количества участников Всероссийского большого этнографического диктанта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.
В прошлом году в Крыму приняли участие в инициативе Федерального агентства по делам национальностей порядка 100 тысяч человек, а в целом по России – около 4 миллионов граждан, привел он данные.
В этом году, сказал Якубов, в республике впервые будут организованы офлайн-площадки.
"В Крыму в этом году мы впервые хотим организовать диктант офлайн вместе с министерством образования и с вузами нашей республики", - сказал он.
Большая республиканская площадка будет организована в Симферополе в Крымском инженерно-педагогическом институте 3 ноября, а еще предполагается открыть 25 площадок во всех муниципалитетах Крыма.
Принять участие в офлайн-диктанте смогут все желающие. Официальные объявления о месте, времени и форме регистрации на мероприятие будут опубликованы чуть позже на сайтах муниципалитетов.
"Мы на оффлайн-площадках объединяем людей разных возрастов и национальностей, там участвуют лидеры национально-культурных автономий и герои сегодняшнего дня — участники специальной военной операции. В опросах будет информация о героях, участниках специальной военной операции", - добавил Якубов.
Онлайн тест можно будет пройти со 2 по 12 ноября на сайте мирэтно.ру.
30 вопросов будут охватывать историю, культуру и быт народов, проживающих в России, а еще 10 коснутся этносов, проживающих в Крыму.
"Мы понимаем, что этот проект прежде всего направлен на молодежь, на подрастающее поколение. Одна из ключевых целей и задач, которые стоят перед проектом — это не проверка знаний, а желание побудить молодого человека заполнить его белые пятна по знанию культуры, народов, наций, проживающих на территории Российской Федерации", - добавил также принимающий участие в пресс-конференции председатель государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: