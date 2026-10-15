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В Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды
В Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды
В Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды. Об этом утром в четверг сообщили... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T08:22
2026-10-15T08:22
2026-10-15T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды. Об этом утром в четверг сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные ограничения потребления электроэнергии. На предприятии действует режим повышенной готовности. Энергетики делают все возможное для восстановления штатной схемы электроснабжения полуострова, добавили на предприятии.Как сообщалось, днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/сСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды
В Крыму возможны аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды - Крымэнерго
08:22 15.10.2026 (обновлено: 08:23 15.10.2026)