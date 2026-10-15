https://crimea.ria.ru/20261015/v-krymu-vozmozhny-avarii-na-elektrosetyakh-iz-za-nepogody-1160214112.html

В Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды

В Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды - РИА Новости Крым, 15.10.2026

В Крыму возможны аварии на электросетях из-за непогоды

В Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды. Об этом утром в четверг сообщили... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T08:22

2026-10-15T08:22

2026-10-15T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды. Об этом утром в четверг сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные ограничения потребления электроэнергии. На предприятии действует режим повышенной готовности. Энергетики делают все возможное для восстановления штатной схемы электроснабжения полуострова, добавили на предприятии.Как сообщалось, днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/сСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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