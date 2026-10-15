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В Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год
В Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год
В 2026 году в Крыму произошло меньше пожаров, чем годом ранее, при этом отмечается рост случаев гибели людей в результате возгораний. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T16:31
2026-10-15T17:12
пожар
игорь скуртул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму произошло меньше пожаров, чем годом ранее, при этом отмечается рост случаев гибели людей в результате возгораний. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Игорь Скуртул на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.По его словам, с начала года на территории республики произошло около 2,3 тысячи пожаров. В прошлом году цифра была выше – около 3,3 тысячи пожаров. При этом в текущем году отмечается рост случаев гибели при пожарах практически на 20%.Замначальника крымского главка МЧС РФ отметил, что основная причина пожаров в регионе остается неизменной - человеческий фактор. Почти 80% возгораний происходят из-за неосторожного обращения с огнем, еще 15% – из-за неисправностей в электрике, около 5% – неправильная эксплуатация печного отопления."Было зарегистрировано одно возгорание автономного источника питания. Это было на открытой территории, никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия сил противопожарной службы", – добавил Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи вспыхнул пожар на рыбоконсервном заводе – что известноСамодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек КрымуВ Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей
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РИА Новости Крым
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96
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пожар, игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, происшествия
В Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год

В Крыму на 20 процентов выросло число смертей на пожарах за год – МЧС

16:31 15.10.2026 (обновлено: 17:12 15.10.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Крыму
Пожар в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму произошло меньше пожаров, чем годом ранее, при этом отмечается рост случаев гибели людей в результате возгораний. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Игорь Скуртул на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
"В этом году в Крыму особый противопожарный режим стартовал чуть позже, чем всегда, – 24 июня. Была более влажная погода. В этой связи у нас есть снижение числа пожаров на открытой территории в 2026 году. Но по гибели и по пострадавшим есть определенный рост", – рассказал Скуртул.
По его словам, с начала года на территории республики произошло около 2,3 тысячи пожаров. В прошлом году цифра была выше – около 3,3 тысячи пожаров. При этом в текущем году отмечается рост случаев гибели при пожарах практически на 20%.
Замначальника крымского главка МЧС РФ отметил, что основная причина пожаров в регионе остается неизменной - человеческий фактор. Почти 80% возгораний происходят из-за неосторожного обращения с огнем, еще 15% – из-за неисправностей в электрике, около 5% – неправильная эксплуатация печного отопления.
"Было зарегистрировано одно возгорание автономного источника питания. Это было на открытой территории, никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия сил противопожарной службы", – добавил Скуртул.
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ПожарИгорь СкуртулГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымПроисшествия
 
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