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В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур
В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур - РИА Новости Крым, 15.10.2026
В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур
В школе села Чайкино Симферопольского района торжественно открыли первый в России профильный агрокласс, где школьники будут углубленно изучать эфиромасличные... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T17:51
2026-10-15T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. В школе села Чайкино Симферопольского района торжественно открыли первый в России профильный агрокласс, где школьники будут углубленно изучать эфиромасличные культуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымская Роза". Агрокласс "Технологии ароматов" создан в рамках республиканской программы "Предпрофессиональное образование" при поддержке госпрограммы развития сельского хозяйства. Кабинет оснащен специализированным оборудованием для внеурочной деятельности, а занятия с детьми будут вести преподаватели Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.По его словам, школа в селе Чайкино была выбрана не случайно. Именно здесь находятся производственные мощности предприятия, которое работает с 1930 года и с которого началось развитие этой отрасли. Компания выступила соинвестором в создании данного агрокласса.Как отметил директор компании Иван Гладун, в школе уже построена теплица, где дети будут выращивать различные эфиромасличные растения, прежде всего лаванду и крымскую розу. Затем, на установленном в агроклассе оборудовании, из выращенного и собранного сырья будут проводить первичную переработку, получать гидролат и эфирные масла. Из полученных продуктов переработки школьники смогут самостоятельно изготовить крема и шампуни, чтобы познакомиться с технологией косметического производства и освоить полный цикл профессии.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что за два года работы программы в рамках проекта "Агроклассы" в Севастополе число выпускников, которые выбирают аграрный профиль, выросло на 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантовАграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассыШкольники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, сельское хозяйство, минсельхоз крыма
В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур

В Крыму открыли первый в России агрокласс по изучению эфиромасличных культур

17:51 15.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПроизводство косметики в Крыму
Производство косметики в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. В школе села Чайкино Симферопольского района торжественно открыли первый в России профильный агрокласс, где школьники будут углубленно изучать эфиромасличные культуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымская Роза".
Агрокласс "Технологии ароматов" создан в рамках республиканской программы "Предпрофессиональное образование" при поддержке госпрограммы развития сельского хозяйства. Кабинет оснащен специализированным оборудованием для внеурочной деятельности, а занятия с детьми будут вести преподаватели Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
"Этот класс узкоспециализирован, он предназначен для изучения эфиромасличной отрасли, такого класса больше в России нигде нет. Потому что эта тематика только наша, крымская. Именно в Крыму началось выращивание и переработка эфиромасличных культур в нашей стране", - рассказал на открытии министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.
По его словам, школа в селе Чайкино была выбрана не случайно. Именно здесь находятся производственные мощности предприятия, которое работает с 1930 года и с которого началось развитие этой отрасли. Компания выступила соинвестором в создании данного агрокласса.
Как отметил директор компании Иван Гладун, в школе уже построена теплица, где дети будут выращивать различные эфиромасличные растения, прежде всего лаванду и крымскую розу. Затем, на установленном в агроклассе оборудовании, из выращенного и собранного сырья будут проводить первичную переработку, получать гидролат и эфирные масла. Из полученных продуктов переработки школьники смогут самостоятельно изготовить крема и шампуни, чтобы познакомиться с технологией косметического производства и освоить полный цикл профессии.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что за два года работы программы в рамках проекта "Агроклассы" в Севастополе число выпускников, которые выбирают аграрный профиль, выросло на 30%.
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