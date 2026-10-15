https://crimea.ria.ru/20261015/usloviya-zelenskogo-po-vyboram-nepriemlemy---mid-1160231063.html
Условия Зеленского по выборам неприемлемы - МИД
Условия Зеленского по выборам неприемлемы - МИД - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Условия Зеленского по выборам неприемлемы - МИД
Глава киевского режима Владимир Зеленский обставил гипотетическое проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями, поэтому никакого прекращения... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T15:00
2026-10-15T15:00
2026-10-15T15:00
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
политика
владимир зеленский
россия
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_e75173436165f0df58f9ada05f3ddcb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обставил гипотетическое проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями, поэтому никакого прекращения огня не будет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров указал, что после саммита в Анкоридже происходит постоянный откат западных инициатив и идей, которые отдаляют от достижения переговорного решения."Значит, будет все решаться на основе действий наших Вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент (России Владимир Путин – ред.), при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам", - добавил он.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – ЛавровЗеленскому пора уходить - Маск"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_9aa7e318bbcf1bd06b932ab34f2446f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, владимир зеленский, россия, украина
Условия Зеленского по выборам неприемлемы - МИД
Зеленский выдвинул заведомо неприемлемые условия проведения выборов на Украине – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обставил гипотетическое проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями, поэтому никакого прекращения огня не будет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Господин Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют, потому что он обставил это такими условиями, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет", - сказал глава МИД РФ журналистам в четверг, отвечая на вопрос, готова ли Россия пойти на уступки, если на Украине состоятся президентские выборы.
Лавров указал, что после саммита в Анкоридже происходит постоянный откат западных инициатив и идей, которые отдаляют от достижения переговорного решения.
"Значит, будет все решаться на основе действий наших Вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент (России Владимир Путин – ред.), при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам", - добавил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: