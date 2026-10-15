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Угроза атаки на Севастополь отменена – объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Угроза атаки на Севастополь отменена – объявлен отбой воздушной тревоги
Угроза атаки на Севастополь отменена – объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Угроза атаки на Севастополь отменена – объявлен отбой воздушной тревоги
Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T14:32
2026-10-15T14:36
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 14.01В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Угроза атаки на Севастополь отменена – объявлен отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги

14:32 15.10.2026 (обновлено: 14:36 15.10.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Тревога была объявлена в 14.01
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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