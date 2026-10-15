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Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Вооруженные силы России в четверг нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:18
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министерство обороны рф
одесса
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черное море
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удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в море был поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.Ранее в официальном Telegram‑канале компании "Нафтогаз" сообщили о пожаре на газодобывающей инфраструктуре украинской группы компаний в Полтавской области.В Киеве три ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине сегодня: что уничтожено

На Украине уничтожен работающий на ВСУ объект транспортной инфраструктуры и сухогруз

18:18 15.10.2026 (обновлено: 18:22 15.10.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате ударов в порту Южный Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в море был поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.
Ранее в официальном Telegram‑канале компании "Нафтогаз" сообщили о пожаре на газодобывающей инфраструктуре украинской группы компаний в Полтавской области.
В Киеве три ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.
Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.
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