https://crimea.ria.ru/20261015/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-1160239826.html

Удары по Украине сегодня: что уничтожено

Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Удары по Украине сегодня: что уничтожено

Вооруженные силы России в четверг нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T18:18

2026-10-15T18:18

2026-10-15T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в море был поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.Ранее в официальном Telegram‑канале компании "Нафтогаз" сообщили о пожаре на газодобывающей инфраструктуре украинской группы компаний в Полтавской области.В Киеве три ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

одесская область

черное море

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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