https://crimea.ria.ru/20261015/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-1160239826.html
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Вооруженные силы России в четверг нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:18
2026-10-15T18:18
2026-10-15T18:22
министерство обороны рф
одесса
одесская область
черное море
украина
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в море был поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.Ранее в официальном Telegram‑канале компании "Нафтогаз" сообщили о пожаре на газодобывающей инфраструктуре украинской группы компаний в Полтавской области.В Киеве три ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов, пишут местные СМИ.Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, одесса, одесская область, черное море, украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
На Украине уничтожен работающий на ВСУ объект транспортной инфраструктуры и сухогруз
18:18 15.10.2026 (обновлено: 18:22 15.10.2026)