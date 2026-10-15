https://crimea.ria.ru/20261015/udar-stikhii-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1160185053.html
Удар стихии: погода в Крыму в четверг
Удар стихии: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Удар стихии: погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T00:01
2026-10-15T00:01
2026-10-15T00:01
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/10/1156907230_163:284:2339:1508_1920x0_80_0_0_8f2012879b78247e2cdf440270cffe13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью местами дождь; днем дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...17, днем потеплеет - от +14 до +21, но будет дождливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261014/na-krym-dvizhetsya-shtorm-v-gotovnost-privedena-aeromobilnaya-gruppirovka-1160197896.html
крым
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
ялта
алушта
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/10/1156907230_320:242:2297:1724_1920x0_80_0_0_f7f036c04cb05cf09543210624a5ef13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, днем 13…18", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Ночью местами дождь; днем дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.
Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...17, днем потеплеет - от +14 до +21, но будет дождливо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.