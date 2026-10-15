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Удар стихии: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Удар стихии: погода в Крыму в четверг
Удар стихии: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Удар стихии: погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T00:01
2026-10-15T00:01
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью местами дождь; днем дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...17, днем потеплеет - от +14 до +21, но будет дождливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261014/na-krym-dvizhetsya-shtorm-v-gotovnost-privedena-aeromobilnaya-gruppirovka-1160197896.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Удар стихии: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 15.10.2026
 
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Человек на мопеде - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, днем 13…18", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Ночью местами дождь; днем дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.
Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...17, днем потеплеет - от +14 до +21, но будет дождливо.
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Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
Вчера, 13:32
На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияЯлтаАлуштаСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Удар стихии: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:33Удары по российским НПЗ и Украина без Starlink: главное за день
21:45Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
21:31Клиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе
21:21Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек
20:57"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве
20:47Ущерб на 40 миллионов: как крымчан обманывают при покупке авто и запчастей
20:33В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года
20:10Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр
19:55Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса
19:37Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года
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