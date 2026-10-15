https://crimea.ria.ru/20261015/udar-stikhii-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1160185053.html

Удар стихии: погода в Крыму в четверг

Удар стихии: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Удар стихии: погода в Крыму в четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T00:01

2026-10-15T00:01

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крымский гидрометцентр

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феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять холодный фронтальный раздел. Дожди пройдут повсеместно, в южных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью местами дождь; днем дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...17, днем потеплеет - от +14 до +21, но будет дождливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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