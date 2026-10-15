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Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине
Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине
Газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области. Об этом сообщается в официальном Telegram‑канале... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T10:56
2026-10-15T10:56
полтавская область
удары по украине
украина
новости
нафтогаз украины
"нафтогаз"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области. Об этом сообщается в официальном Telegram‑канале компании.Уточняется, что никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений.Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строяАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в КиевеПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
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полтавская область, удары по украине, украина, новости, нафтогаз украины, "нафтогаз"
Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине

Газодобывающая инфраструктура "Нафтогаза" в Полтавской области горит после мощного удара

10:56 15.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области. Об этом сообщается в официальном Telegram‑канале компании.
"В результате удара вражеского БПЛА повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений.
Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Полтавская областьУдары по УкраинеУкраинаНовостиНафтогаз Украины"Нафтогаз"
 
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