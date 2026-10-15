https://crimea.ria.ru/20261015/udar-po-naftogazu-gazodobyvayuschaya-infrastruktura-gorit-na-poltavschine-1160218425.html

Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине

Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине

Газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области. Об этом сообщается в официальном Telegram‑канале... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T10:56

2026-10-15T10:56

2026-10-15T10:56

полтавская область

удары по украине

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нафтогаз украины

"нафтогаз"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области. Об этом сообщается в официальном Telegram‑канале компании.Уточняется, что никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений.Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строяАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в КиевеПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов

полтавская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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