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У Крымского моста утром в четверг растет очередь
У Крымского моста утром в четверг растет очередь - РИА Новости Крым, 15.10.2026
У Крымского моста утром в четверг растет очередь
Утром в четверг, 15 октября, у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T09:22
2026-10-15T09:22
2026-10-15T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг, 15 октября, у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.На выезде из Краснодарского края очереди нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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У Крымского моста утром в четверг растет очередь
У Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи