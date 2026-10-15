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Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция
Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция
В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:34
2026-10-15T18:35
прямая трансляция
москва
культура
искусство
видео
евразия
премия
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В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты представляют проекты очно перед международным жюри.Премия проходит во второй раз. В этом году на участие поступило 5512 заявок из 73 стран. Среди участников - представители Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Сербии, Венгрии, Италии, Египта, Южной Африки, Бразилии, Аргентины, США, Австралии и других стран.Общий призовой фонд премии в этом году составляет 17 миллионов рублей. Премию присудят в десяти номинациях: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", Яркий старт", "Искусство учить", По зову сердца", "Друг России".Премия "Евразия" - первая в истории международная награда, направленная на признание и поддержку выдающихся личностей и организаций, которые вносят значимый вклад в развитие стран Евразийского континента. Особое внимание уделяется проектам и инициативам, способствующим сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и укреплению международного сотрудничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прямая трансляция, москва, культура, искусство , видео, евразия, премия, видео
Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция

Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция

18:34 15.10.2026 (обновлено: 18:35 15.10.2026)
 
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В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты представляют проекты очно перед международным жюри.
Премия проходит во второй раз. В этом году на участие поступило 5512 заявок из 73 стран. Среди участников - представители Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Сербии, Венгрии, Италии, Египта, Южной Африки, Бразилии, Аргентины, США, Австралии и других стран.
Общий призовой фонд премии в этом году составляет 17 миллионов рублей. Премию присудят в десяти номинациях: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", Яркий старт", "Искусство учить", По зову сердца", "Друг России".
Премия "Евразия" - первая в истории международная награда, направленная на признание и поддержку выдающихся личностей и организаций, которые вносят значимый вклад в развитие стран Евразийского континента. Особое внимание уделяется проектам и инициативам, способствующим сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и укреплению международного сотрудничества.
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Прямая трансляцияМоскваКультураИскусствоВидеоЕвразияПремия
 
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