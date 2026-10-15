https://crimea.ria.ru/20261015/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-premii-evraziya--pryamaya-translyatsiya-1160229010.html

Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция

Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция

В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T18:34

2026-10-15T18:34

2026-10-15T18:35

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В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты представляют проекты очно перед международным жюри.Премия проходит во второй раз. В этом году на участие поступило 5512 заявок из 73 стран. Среди участников - представители Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Сербии, Венгрии, Италии, Египта, Южной Африки, Бразилии, Аргентины, США, Австралии и других стран.Общий призовой фонд премии в этом году составляет 17 миллионов рублей. Премию присудят в десяти номинациях: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", Яркий старт", "Искусство учить", По зову сердца", "Друг России".Премия "Евразия" - первая в истории международная награда, направленная на признание и поддержку выдающихся личностей и организаций, которые вносят значимый вклад в развитие стран Евразийского континента. Особое внимание уделяется проектам и инициативам, способствующим сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и укреплению международного сотрудничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евразия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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