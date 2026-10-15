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Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог
Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог
Популярный в социальных сетях священник Иоанн Попов рассказал РИА Новости Крым о неожиданной встрече в одном из храмов Симферополя с прихожанкой. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Популярный в социальных сетях священник Иоанн Попов рассказал РИА Новости Крым о неожиданной встрече в одном из храмов Симферополя с прихожанкой.По словам священника, после того, как он начал вести свой блог, в котором совмещает рассказы о православии и видеоролики с тренировок в спортзале, молодежи в храмах прибавилось.Ранее в интервью РИА Новости Крым Попов рассказал, как стал популярным и зачем вообще священнику нужен свой блог в соцсетях.Иоанн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, общество, православие, религия, спорт, интернет, новости
Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог
Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника Иоанна Попова за блог
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым
. Популярный в социальных сетях священник Иоанн Попов рассказал РИА Новости Крым
о неожиданной встрече в одном из храмов Симферополя с прихожанкой.
"Когда приехал в Симферополь, зашел в храм помолиться мощам святого Луки Крымского. Выхожу – и навстречу идет женщина. Обращается ко мне: батюшка, у меня в Москве сын, увидел вас в соцсетях и теперь начал интересоваться православием. Теперь ходит в храм и еще спортом хочет заниматься", - рассказал Иоанн Попов и добавил: "Значит у меня здравый посыл".
По словам священника, после того, как он начал вести свой блог, в котором совмещает рассказы о православии и видеоролики с тренировок в спортзале, молодежи в храмах прибавилось.
"В храме появилось очень много молодых людей", - заверил священник.
Ранее в интервью РИА Новости Крым Попов рассказал, как стал популярным и зачем вообще священнику нужен свой блог в соцсетях.
Иоанн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.
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