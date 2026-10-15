https://crimea.ria.ru/20261015/syn-stal-khodit-v-khram-prikhozhanka-v-krymu-poblagodarila-svyaschennika-za-blog-1160236584.html

Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог

Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог

Популярный в социальных сетях священник Иоанн Попов рассказал РИА Новости Крым о неожиданной встрече в одном из храмов Симферополя с прихожанкой. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T19:01

2026-10-15T19:01

2026-10-15T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Популярный в социальных сетях священник Иоанн Попов рассказал РИА Новости Крым о неожиданной встрече в одном из храмов Симферополя с прихожанкой.По словам священника, после того, как он начал вести свой блог, в котором совмещает рассказы о православии и видеоролики с тренировок в спортзале, молодежи в храмах прибавилось.Ранее в интервью РИА Новости Крым Попов рассказал, как стал популярным и зачем вообще священнику нужен свой блог в соцсетях.Иоанн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", проходящего в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, православие, религия, спорт, интернет, новости