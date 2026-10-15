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Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ

Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, передает утром в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T09:10

2026-10-15T09:10

2026-10-15T09:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, передает утром в четверг Минобороны РФ.В частности вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.Накануне силы ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников, сообщали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink – СМИ ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 раненыПочти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя