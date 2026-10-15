https://crimea.ria.ru/20261015/simonyan-govorit-na-russkom-yazyke--nastoyaschiy-chelovecheskiy-podvig-1160241802.html
Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг
Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг
Говорить на русском языке — это уже настоящий человеческий подвиг. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:04
2026-10-15T20:04
2026-10-15T20:04
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Говорить на русском языке — это уже настоящий человеческий подвиг. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии вручения Международной премии "Евразия". Вручая первую награду в номинации "Язык мира" Симоньян пояснила, что за рубежом люди, говорящие на русском языке, сталкиваются с колоссальным давлением, вплоть до угроз отъема детей.В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты представляют проекты очно перед международным жюри.Премия проходит во второй раз. В этом году на участие поступило 5512 заявок из 73 стран. Среди участников - представители Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Сербии, Венгрии, Италии, Египта, Южной Африки, Бразилии, Аргентины, США, Австралии и других стран.Общий призовой фонд премии в этом году составляет 17 миллионов рублей. Премию присудят в десяти номинациях: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", Яркий старт", "Искусство учить", По зову сердца", "Друг России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, русский язык, новости, общество, москва
Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг
Маргарита Симоньян вручила награду в номинации "Язык мира" Международной премии "Евразия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Говорить на русском языке — это уже настоящий человеческий подвиг. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии вручения Международной премии "Евразия".
Вручая первую награду в номинации "Язык мира" Симоньян пояснила, что за рубежом люди, говорящие на русском языке, сталкиваются с колоссальным давлением, вплоть до угроз отъема детей.
"Несмотря ни на что, мы видим, как много вокруг людей, которые искренне любят русскую культуру, говорят на нашем языке и тянутся к нам. Как писала великая Анна Ахматова: "И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово". Я счастлива, что сегодня мы делаем это вместе!" - сказала Симоньян.
В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты представляют проекты очно перед международным жюри.
Премия проходит во второй раз. В этом году на участие поступило 5512 заявок из 73 стран. Среди участников - представители Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Сербии, Венгрии, Италии, Египта, Южной Африки, Бразилии, Аргентины, США, Австралии и других стран.
Общий призовой фонд премии в этом году составляет 17 миллионов рублей. Премию присудят в десяти номинациях: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", Яркий старт", "Искусство учить", По зову сердца", "Друг России".
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