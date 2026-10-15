https://crimea.ria.ru/20261015/simonyan-govorit-na-russkom-yazyke--nastoyaschiy-chelovecheskiy-podvig-1160241802.html

Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг

Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг

Говорить на русском языке — это уже настоящий человеческий подвиг. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T20:04

2026-10-15T20:04

2026-10-15T20:04

маргарита симоньян

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Говорить на русском языке — это уже настоящий человеческий подвиг. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии вручения Международной премии "Евразия". Вручая первую награду в номинации "Язык мира" Симоньян пояснила, что за рубежом люди, говорящие на русском языке, сталкиваются с колоссальным давлением, вплоть до угроз отъема детей.В концертном зале Национального центра "Россия" в Москве проходит церемония награждения победителей международной премии "Евразия". В этом году финалисты представляют проекты очно перед международным жюри.Премия проходит во второй раз. В этом году на участие поступило 5512 заявок из 73 стран. Среди участников - представители Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Сербии, Венгрии, Италии, Египта, Южной Африки, Бразилии, Аргентины, США, Австралии и других стран.Общий призовой фонд премии в этом году составляет 17 миллионов рублей. Премию присудят в десяти номинациях: "Язык мира", "Культурный код", "Мосты дружбы", "Лидер Евразии", "Память поколений", "Голос Евразии", Яркий старт", "Искусство учить", По зову сердца", "Друг России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, русский язык, новости, общество, москва