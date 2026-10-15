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Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
До конца 2026 года в Крыму планируется завершить строительство экотехнопарка и капитальный ремонт двух домов культуры. Об этом говорилось на заседании комитета... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:12
2026-10-15T20:12
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стройка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До конца 2026 года в Крыму планируется завершить строительство экотехнопарка и капитальный ремонт двух домов культуры. Об этом говорилось на заседании комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.В этом году в Крыму ввели в эксплуатацию два детских сада – в Симферополе и Джанкойском районе, две школы - в Симферополе и Симферопольском районе, многоквартирный дом в Судаке, здание Дачи Стамболи в Феодосии, два объекта газоснабжения – на ЮБК и в Симферопольском районе, два объекта водоотведения – в Алуште и Форосе, а также один объект водоснабжения в Симферополе.В рамках республиканской адресной инвестиционной программы завершены работы на семи объектах: строительство водовода от Ароматного до Репино Бахчисарайского района, капремонт спортшколы №1 Симферополя, капремонт спортобъекта в Амурском Красногвардейского района, строительство четырех участковых пунктов полиции – в Ленинском, Симферопольском, Сакском районах и в Судаке.Ранее сообщалось, что практически по всей прибрежной зоне Крымского полуострова не прекращается работа по реконструкции и созданию новых современных очистных сооружений и объектов водоотведения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 летПрограмма развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктурыМасштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи
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4.7
96
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крым, благоустройство, стройка, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), капремонт, капремонт школ, строительство, строительство экотехнопарков в крыму и севастополе, детский сад, спорт, общество
Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года

В Крыму до конца года достроят экотехнопарк в Белогорском районе и детсад под Симферополем

20:12 15.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До конца 2026 года в Крыму планируется завершить строительство экотехнопарка и капитальный ремонт двух домов культуры. Об этом говорилось на заседании комитета по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Крыма.

"До конца текущего года планируется завершить строительство экотехнопарка в Белогорском районе, модульного спортивного сооружения в Феодосии, детского сада в селе Ана-Юрт Трудовского сельского поселения, а также капитальный ремонт Дома культуры в Угловом Бахчисарайского района и Дома культуры в Уютном Сакского района", – рассказали в Госсовете Крыма со ссылкой на данные министерства строительства и архитектуры РК.

В этом году в Крыму ввели в эксплуатацию два детских сада – в Симферополе и Джанкойском районе, две школы - в Симферополе и Симферопольском районе, многоквартирный дом в Судаке, здание Дачи Стамболи в Феодосии, два объекта газоснабжения – на ЮБК и в Симферопольском районе, два объекта водоотведения – в Алуште и Форосе, а также один объект водоснабжения в Симферополе.
В рамках республиканской адресной инвестиционной программы завершены работы на семи объектах: строительство водовода от Ароматного до Репино Бахчисарайского района, капремонт спортшколы №1 Симферополя, капремонт спортобъекта в Амурском Красногвардейского района, строительство четырех участковых пунктов полиции – в Ленинском, Симферопольском, Сакском районах и в Судаке.
Ранее сообщалось, что практически по всей прибрежной зоне Крымского полуострова не прекращается работа по реконструкции и созданию новых современных очистных сооружений и объектов водоотведения.
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