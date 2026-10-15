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Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита
Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита
Правительство России выделило Севастополю 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T17:19
2026-10-15T17:19
2026-10-15T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделило Севастополю 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.Также в ходе встречи обсуждалось строительство спортивных объектов в городе-герое. По словам Развожаева, завершается капремонт двух спортшкол олимпийского резерва, продолжается ремонт футбольного поля на улице Брестская, идет монтаж "умных" спортплощадок на проспекте Гагарина, улицах Казачья и Сахалина. Также в Инкермане планируется построить гребную базу "Чайка".Кроме того, продолжается обновление инфраструктуры вузов. Как сообщил губернатор, выделены деньги на ремонт общежития Севастопольского филиала МГУ имени Ломоносова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаментыВ Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательстваВ Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, дмитрий чернышенко, предпринимательство, господдержка
Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита
Правительство выделило Севастополю 585 млн рублей на поддержку туриндустрии и общепита
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделило Севастополю 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
"Правительство России выделило 584,5 млн рублей на поддержку туриндустрии и общепита в Севастополе. Сейчас выплачиваем по тройному МРОТ на каждого сотрудника предприятия — помогаем бизнесу сохранить коллективы. Почти 700 выплат уже произвели", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Также в ходе встречи обсуждалось строительство спортивных объектов в городе-герое. По словам Развожаева, завершается капремонт двух спортшкол олимпийского резерва, продолжается ремонт футбольного поля на улице Брестская, идет монтаж "умных" спортплощадок на проспекте Гагарина, улицах Казачья и Сахалина. Также в Инкермане планируется построить гребную базу "Чайка".
Кроме того, продолжается обновление инфраструктуры вузов. Как сообщил губернатор, выделены деньги на ремонт общежития Севастопольского филиала МГУ имени Ломоносова.
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