https://crimea.ria.ru/20261015/sevastopol-poluchil-pochti-600-mln-rubley-na-podderzhku-turizma-i-obschepita-1160237395.html

Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита

Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита

Правительство России выделило Севастополю 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T17:19

2026-10-15T17:19

2026-10-15T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделило Севастополю 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.Также в ходе встречи обсуждалось строительство спортивных объектов в городе-герое. По словам Развожаева, завершается капремонт двух спортшкол олимпийского резерва, продолжается ремонт футбольного поля на улице Брестская, идет монтаж "умных" спортплощадок на проспекте Гагарина, улицах Казачья и Сахалина. Также в Инкермане планируется построить гребную базу "Чайка".Кроме того, продолжается обновление инфраструктуры вузов. Как сообщил губернатор, выделены деньги на ремонт общежития Севастопольского филиала МГУ имени Ломоносова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаментыВ Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательстваВ Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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