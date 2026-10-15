https://crimea.ria.ru/20261015/semeynaya-para-pytalas-vzorvat-zheleznuyu-dorogu-i-voennogo-v-krymu---prigovor-1160202986.html

Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор

Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор

Южный окружной военный суд осудил на длительные сроки 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T11:47

2026-10-15T11:47

2026-10-15T11:59

южный окружной военный суд

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд осудил на длительные сроки 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма и планирование взрыва автомобиля с начальником службы вспомогательного флота ЧФ. Об этом сообщили в УФСБ по РК и Севастополю.По информации ведомства, октябре 2023 года через мессенджер мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В дальнейшем он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу. Вместе с ней они фотографировали и отправляли противнику места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове, уточнили в ведомстве.Кроме того, в апреле 2024 года по предоставленным координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывчатку, которую пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района Республики Крым. В момент совершения преступления были задержаны.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Ранее в Крымске 23-летний местный житель осужден на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Суд установил, что молодой мужчина контактировал с представителем СБУ и за деньги согласился организовать взрыв в здании электросетевой компании, которая находится в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в ВоронежеКиев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборахРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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