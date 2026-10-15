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Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
Южный окружной военный суд осудил на длительные сроки 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:47
2026-10-15T11:47
2026-10-15T11:59
южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд осудил на длительные сроки 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма и планирование взрыва автомобиля с начальником службы вспомогательного флота ЧФ. Об этом сообщили в УФСБ по РК и Севастополю.По информации ведомства, октябре 2023 года через мессенджер мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В дальнейшем он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу. Вместе с ней они фотографировали и отправляли противнику места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове, уточнили в ведомстве.Кроме того, в апреле 2024 года по предоставленным координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывчатку, которую пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района Республики Крым. В момент совершения преступления были задержаны.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Ранее в Крымске 23-летний местный житель осужден на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Суд установил, что молодой мужчина контактировал с представителем СБУ и за деньги согласился организовать взрыв в здании электросетевой компании, которая находится в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в ВоронежеКиев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборахРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
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южный окружной военный суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, железная дорога, железные дороги крыма, теракт, новости крыма, крым, видео, видео
Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
Семейную пару осудили на 17 и 25 лет за попытки терактов в Крыму и Севастополе
11:47 15.10.2026 (обновлено: 11:59 15.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд осудил на длительные сроки 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма и планирование взрыва автомобиля с начальником службы вспомогательного флота ЧФ. Об этом сообщили в УФСБ по РК и Севастополю.
По информации ведомства, октябре 2023 года через мессенджер мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В дальнейшем он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу. Вместе с ней они фотографировали и отправляли противнику места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове, уточнили в ведомстве.
"8 февраля 2024 года осужденные получил новое задание – изучить местность в районе жилого дома в г. Севастополе с целью планирования взрыва автомобиля в момент нахождения в нем начальника службы вспомогательного флота Черноморского флота. Подсудимые вместе осуществили наблюдение, создавая видимости семейной пары", - говорится в материалах Южного окружного военного суда.
Кроме того, в апреле 2024 года по предоставленным координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывчатку, которую пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района Республики Крым. В момент совершения преступления были задержаны.
В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок: мужчине - 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей; его сообщнице – 17 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
Ранее в Крымске 23-летний местный житель осужден
на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Суд установил, что молодой мужчина контактировал с представителем СБУ и за деньги согласился организовать взрыв в здании электросетевой компании, которая находится в регионе.
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