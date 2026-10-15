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Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:57
2026-10-15T11:57
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Ранее российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике. До этого подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, министерство обороны рф
Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области

Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области - Минобороны

11:57 15.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ранее российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике. До этого подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области.
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РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииХарьковская областьМинистерство обороны РФ
 
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