https://crimea.ria.ru/20261015/rossiyskie-voyska-osvobodili-nefedovku-i-chernoe-v-kharkovskoy-oblasti-1160222106.html

Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области

Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области

Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T11:57

2026-10-15T11:57

2026-10-15T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Ранее российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике. До этого подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, министерство обороны рф