https://crimea.ria.ru/20261015/rf-i-kirgiziya-utverdili-plan-voennogo-sotrudnichestva-na-2027-god-1160214257.html

РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год

РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год - РИА Новости Крым, 15.10.2026

РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год

Россия и Киргизия подписали план сотрудничества в военной сфере на 2027 год. Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух стран Андрей... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T08:39

2026-10-15T08:39

2026-10-15T09:00

министерство обороны рф

киргизия

россия

андрей белоусов

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия и Киргизия подписали план сотрудничества в военной сфере на 2027 год. Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух стран Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов, сообщили в Минобороны РФ.Переговоры глав военных ведомств России и Киргизии прошли перед началом заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.Как подчеркнул в ходе переговоров глава МР РФ, сотрудничество между сторонами уже динамично развивается. В частности по направлениям оперативной и боевой подготовки войск, обучения военнослужащих и обмена опытом, функционирования на территории Киргизии объединенной российской военной базы, военно-технического сотрудничества.Мукамбетов, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за помощь в укреплении боеготовности вооруженных сил Киргизии и выразил признательность министру обороны России за приглашение к участию в недавно завершившихся стратегических командно-штабных маневрах "Центр-2026".Накануне министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартовали учения ОДКБПрезидент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборовПутин прилетел в Киргизию на саммит ШОС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, киргизия, россия, андрей белоусов, вооруженные силы россии, новости