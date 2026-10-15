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РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год
РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год - РИА Новости Крым, 15.10.2026
РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год
Россия и Киргизия подписали план сотрудничества в военной сфере на 2027 год. Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух стран Андрей... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T08:39
2026-10-15T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия и Киргизия подписали план сотрудничества в военной сфере на 2027 год. Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух стран Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов, сообщили в Минобороны РФ.Переговоры глав военных ведомств России и Киргизии прошли перед началом заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.Как подчеркнул в ходе переговоров глава МР РФ, сотрудничество между сторонами уже динамично развивается. В частности по направлениям оперативной и боевой подготовки войск, обучения военнослужащих и обмена опытом, функционирования на территории Киргизии объединенной российской военной базы, военно-технического сотрудничества.Мукамбетов, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за помощь в укреплении боеготовности вооруженных сил Киргизии и выразил признательность министру обороны России за приглашение к участию в недавно завершившихся стратегических командно-штабных маневрах "Центр-2026".Накануне министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартовали учения ОДКБПрезидент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборовПутин прилетел в Киргизию на саммит ШОС
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министерство обороны рф, киргизия, россия, андрей белоусов, вооруженные силы россии, новости
РФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 год
Россия и Киргизия подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2027 год
08:39 15.10.2026 (обновлено: 09:00 15.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия и Киргизия подписали план сотрудничества в военной сфере на 2027 год. Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух стран Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов, сообщили в Минобороны РФ.
Переговоры глав военных ведомств России и Киргизии прошли перед началом заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.
"По итогам переговоров стороны подписали план сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Киргизской Республики на 2027 год", – говорится в сообщении.
Как подчеркнул в ходе переговоров глава МР РФ, сотрудничество между сторонами уже динамично развивается. В частности по направлениям оперативной и боевой подготовки войск, обучения военнослужащих и обмена опытом, функционирования на территории Киргизии объединенной российской военной базы, военно-технического сотрудничества.
Мукамбетов, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за помощь в укреплении боеготовности вооруженных сил Киргизии и выразил признательность министру обороны России за приглашение к участию в недавно завершившихся стратегических командно-штабных маневрах "Центр-2026".
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию
проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль.
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