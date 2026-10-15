https://crimea.ria.ru/20261015/reb-ne-spaset-dronovody-dnepra-vskryli-i-unichtozhili-oporniki-vsu-1160217928.html

РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ

РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2026

РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ

Расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T22:16

2026-10-15T22:16

2026-10-15T22:16

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и живой силе противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате удара все назначенные объекты уничтожены, отметили в ведомстве.Подразделения группировки "Днепр" мониторят подконтрольную противнику территорию при любой погоде, отметили в Минобороны. Воздушная разведка обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областьюРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеДезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, видео