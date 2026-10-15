Рейтинг@Mail.ru
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/reb-ne-spaset-dronovody-dnepra-vskryli-i-unichtozhili-oporniki-vsu-1160217928.html
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2026
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ
Расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T22:16
2026-10-15T22:16
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
новости сво
запорожская область
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160217812_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69558d8a744a4b1fe685d75c1b8950b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и живой силе противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате удара все назначенные объекты уничтожены, отметили в ведомстве.Подразделения группировки "Днепр" мониторят подконтрольную противнику территорию при любой погоде, отметили в Минобороны. Воздушная разведка обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областьюРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеДезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160217812_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_254470aed8120d2d343525ec2f37d3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, видео
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ

Дроноводы "Днепра" выявили и уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

22:16 15.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и живой силе противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы операторы ударных беспилотных летательных аппаратов выявили и поразили опорные пункты, военную технику и живую силу противника. Несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие помех", - говорится в сообщении.
В результате удара все назначенные объекты уничтожены, отметили в ведомстве.
Подразделения группировки "Днепр" мониторят подконтрольную противнику территорию при любой погоде, отметили в Минобороны. Воздушная разведка обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью
Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
 
Министерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииНовости СВОЗапорожская областьВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Южный циклон принесет в Крым дожди и ветер
00:00Какой сегодня праздник: 16 октября
22:54Приговор семье террористов в Крыму и атака ВСУ на нефтезавод - главное
22:37Зачем священнику блог: признание Иоанна Попова
22:16РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ
21:51В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"
21:39Какую поддержку получают крымчане с нарушением зрения
21:14Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом
20:55В Севастополе отменяют систему QR-кодов на топливо
20:53Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства
20:38В Севастополе за день вывезли почти 377 тонн мусора
20:2580 беспилотников уничтожены на Россией за день
20:21В Ялте стартовала конференция "Крым Урбан Форум 2026"
20:12Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
20:04Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг
19:47Более 300 крымчан планируют расселить из аварийных домов за два года
19:33Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин
19:29Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны"
19:18Лермонтовский доктор: вольнодумец Николай Майер
19:1313 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне
Лента новостейМолния