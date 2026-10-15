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РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2026
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ
Расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T22:16
2026-10-15T22:16
2026-10-15T22:16
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить точные удары по логистике, военной технике и живой силе противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате удара все назначенные объекты уничтожены, отметили в ведомстве.Подразделения группировки "Днепр" мониторят подконтрольную противнику территорию при любой погоде, отметили в Минобороны. Воздушная разведка обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областьюРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеДезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, видео
РЭБ не спасет: дроноводы "Днепра" вскрыли и уничтожили опорники ВСУ
Дроноводы "Днепра" выявили и уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области