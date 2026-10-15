https://crimea.ria.ru/20261015/pryamoy-vyzov-trampu-lavrov-otsenil-pozitsiyu-zelenskogo-po-dizelnoy-sdelke-1160228842.html

Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – Лавров

Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – Лавров - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – Лавров

Позиция Владимира Зеленского по дизельной сделке является прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу и доказывает, что глава киевского режима не... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T14:16

2026-10-15T14:16

2026-10-15T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Позиция Владимира Зеленского по дизельной сделке является прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу и доказывает, что глава киевского режима не готов к конструктиву. Об этом в четверг заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.Он подчеркнул, что пока Москва и Вашингтон ищут пути стабилизации глобальных энергорынков, Зеленский продолжает требовать ракеты к системе Patriot, чтобы продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам."Зеленский считает, что весь мир ему должен, а он ничего никому не обязан делать взамен, и ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными, он идти не готов", – оценил позицию главы киевского режима Лавров.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.В ходе визита в Великобританию глава киевского режима заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизтоплива. Зеленский также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.14 октября киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной – НовакРоссия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, владимир зеленский, украина, политика, дональд трамп, сша, новости