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Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
35-летний житель Бахчисарайского района отправится в колонию за публичные призывы к финансированию ВСУ. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T12:05
2026-10-15T12:05
всу (вооруженные силы украины)
крым
приговор
правосудие
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 35-летний житель Бахчисарайского района отправится в колонию за публичные призывы к финансированию ВСУ. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 35-летний мужчина создал личные аккаунты в мессенджерах и подписался на украинские сообщества, негативно освещающие политику РФ.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, летом 2025 года, опасаясь обнаружения, фигурант удалил свои аккаунты, однако все равно был задержан сотрудниками ФСБ. Решением суда злоумышленник на шесть лет отправится в исправительную колонию общего режима с лишением права заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп интернете на пять лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУОправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомДеньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), крым, приговор, правосудие, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, бахчисарайский район
Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет

Житель Крыма пойдет в колонию за призывы финансировать вражескую армию

12:05 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 35-летний житель Бахчисарайского района отправится в колонию за публичные призывы к финансированию ВСУ. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, 35-летний мужчина создал личные аккаунты в мессенджерах и подписался на украинские сообщества, негативно освещающие политику РФ.
"В антироссийских пабликах он неоднократно размещал комментарии, в которых призвал к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в текстовых комментариях признаков призывов к финансированию ВСУ", –сообщили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, летом 2025 года, опасаясь обнаружения, фигурант удалил свои аккаунты, однако все равно был задержан сотрудниками ФСБ. Решением суда злоумышленник на шесть лет отправится в исправительную колонию общего режима с лишением права заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп интернете на пять лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымПриговорПравосудиеУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюБахчисарайский район
 
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12:05Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
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