https://crimea.ria.ru/20261015/prizyval-finansirovat-vsu-zhitel-kryma-syadet-na-6-let-1160222655.html

Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет

Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет

35-летний житель Бахчисарайского района отправится в колонию за публичные призывы к финансированию ВСУ. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T12:05

2026-10-15T12:05

2026-10-15T12:05

всу (вооруженные силы украины)

крым

приговор

правосудие

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 35-летний житель Бахчисарайского района отправится в колонию за публичные призывы к финансированию ВСУ. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 35-летний мужчина создал личные аккаунты в мессенджерах и подписался на украинские сообщества, негативно освещающие политику РФ.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, летом 2025 года, опасаясь обнаружения, фигурант удалил свои аккаунты, однако все равно был задержан сотрудниками ФСБ. Решением суда злоумышленник на шесть лет отправится в исправительную колонию общего режима с лишением права заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп интернете на пять лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУОправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомДеньги могли уйти ВСУ: жительница Севастополя едва не совершила госизмену

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бахчисарайский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), крым, приговор, правосудие, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, бахчисарайский район