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Приговор семье террористов в Крыму и атака ВСУ на нефтезавод - главное - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Приговор семье террористов в Крыму и атака ВСУ на нефтезавод - главное
Приговор семье террористов в Крыму и атака ВСУ на нефтезавод - главное - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Приговор семье террористов в Крыму и атака ВСУ на нефтезавод - главное
ВСУ атаковали нефтезавод в Рязани ракетами "Фламинго". Трагедия в школе в Пакистане унесла жизни 35 человек. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заведомо... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T22:54
2026-10-15T22:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали нефтезавод в Рязани ракетами "Фламинго". Трагедия в школе в Пакистане унесла жизни 35 человек. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заведомо неприемлемыми условия Владимира Зеленского по выборам на Украине. Севастополь получит 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. В Крыму осудили семейную пару за попытки терактов. Атака на НПЗ в РязаниВ ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани четырьмя крылатыми ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками, сообщили в Минобороны России. После массированного удара на территории НПЗ вспыхнул пожар, пострадавших нет.Трагедия в школе в ПакистанеВ городе Пешавар на северо-западе Пакистана обрушилась крыша в школе во время занятий. Погибли 35 человек, среди них 34 ребенка и один учитель. По версии правоохранителей, к трагедии привели ошибки при строительстве здания. Владелец учебного заведения задержан.Прекращения огня на Украине не будетВладимир Зеленский обставил гипотетическое проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями, поэтому никакого прекращения огня не будет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он добавил, что позиция главы киевского режима по дизельной сделке является прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу и доказывает, что он не готов к конструктиву. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США, которые разбиваются о нежелание киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир.Севастополь получил деньги на поддержку турбизнесаПравительство России выделило Севастополю 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. В городе уже произведено порядка 700 выплат по тройному МРОТ, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в КрымуЮжный окружной военный суд осудил 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма и планирование взрыва автомобиля с начальником службы вспомогательного флота ЧФ. Об этом сообщили в УФСБ по РК и Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, россия, крым, севастополь, атаки всу, нпз, политика, украина, пакистан
Приговор семье террористов в Крыму и атака ВСУ на нефтезавод - главное

Атаки ВСУ на нефтезавод в Рязани и приговор семье террористов в Крыму - главное за день

22:54 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали нефтезавод в Рязани ракетами "Фламинго". Трагедия в школе в Пакистане унесла жизни 35 человек. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заведомо неприемлемыми условия Владимира Зеленского по выборам на Украине. Севастополь получит 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. В Крыму осудили семейную пару за попытки терактов.

Атака на НПЗ в Рязани

В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани четырьмя крылатыми ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками, сообщили в Минобороны России. После массированного удара на территории НПЗ вспыхнул пожар, пострадавших нет.
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Трагедия в школе в Пакистане

В городе Пешавар на северо-западе Пакистана обрушилась крыша в школе во время занятий. Погибли 35 человек, среди них 34 ребенка и один учитель. По версии правоохранителей, к трагедии привели ошибки при строительстве здания. Владелец учебного заведения задержан.
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Прекращения огня на Украине не будет

Владимир Зеленский обставил гипотетическое проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями, поэтому никакого прекращения огня не будет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что позиция главы киевского режима по дизельной сделке является прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу и доказывает, что он не готов к конструктиву.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США, которые разбиваются о нежелание киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир.
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Севастополь получил деньги на поддержку турбизнеса

Правительство России выделило Севастополю 584,5 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сферах туризма и общественного питания. В городе уже произведено порядка 700 выплат по тройному МРОТ, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
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Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму

Южный окружной военный суд осудил 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма и планирование взрыва автомобиля с начальником службы вспомогательного флота ЧФ. Об этом сообщили в УФСБ по РК и Севастополю.
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