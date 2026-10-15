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Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин
Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин
Предприниматели в РФ демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T17:45
2026-10-15T17:45
2026-10-15T17:45
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели в РФ демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России".Он отметил, что отечественные предприниматели ежедневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.Путин подчеркнул, что бизнес активно реализовывает образовательные, культурные, экологические, волонтерские, благотворительные инициативы, помогает бойцам и ветеранам специальной военной операции и их семьям, участвует в благоустройстве общественных пространств, вводит на своих предприятиях корпоративные демографические программы.Президент обратил внимание, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, предпринимательство, бизнес, новости
Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин
Предпринимательский класс стал деятельной частью гражданского общества России – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели в РФ демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России".
"В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества", - сказал глава государства.
Он отметил, что отечественные предприниматели ежедневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.
Путин подчеркнул, что бизнес активно реализовывает образовательные, культурные, экологические, волонтерские, благотворительные инициативы, помогает бойцам и ветеранам специальной военной операции и их семьям, участвует в благоустройстве общественных пространств, вводит на своих предприятиях корпоративные демографические программы.
Президент обратил внимание, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос.
"Главная ведущая роль в этой работе, конечно, принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создание хороших современных рабочих мест в городах и поселках", - указал российский лидер.
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