https://crimea.ria.ru/20261015/predprinimateli-stali-deyatelnoy-chastyu-rossiyskogo-obschestva--putin-1160238200.html

Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин

Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин

Предприниматели в РФ демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T17:45

2026-10-15T17:45

2026-10-15T17:45

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели в РФ демонстрируют активную гражданскую позицию, стали активной и деятельной частью гражданского общества. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России".Он отметил, что отечественные предприниматели ежедневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.Путин подчеркнул, что бизнес активно реализовывает образовательные, культурные, экологические, волонтерские, благотворительные инициативы, помогает бойцам и ветеранам специальной военной операции и их семьям, участвует в благоустройстве общественных пространств, вводит на своих предприятиях корпоративные демографические программы.Президент обратил внимание, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, предпринимательство, бизнес, новости