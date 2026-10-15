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Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин
Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин
Президент России Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" призвал надежно защитить пенсионные накопления и другие средства россиян, привлекаемые на... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:06
2026-10-15T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" призвал надежно защитить пенсионные накопления и другие средства россиян, привлекаемые на фондовый рынок. Путин подчеркнул, что стимулирование и укрепление фондового рынка – одна из задач властей."Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется тем не менее. Он у нас во всяком случае устойчивый и надежно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи", – отметил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, экономика, финансы, деньги, общество, новости
Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин

Путин поручил железобетонно защитить привлекаемые на фондовый рынок пенсионные накопления

18:06 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектДоход
Доход - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" призвал надежно защитить пенсионные накопления и другие средства россиян, привлекаемые на фондовый рынок.

"Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны — быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан. Они (привлекаемые средства – ред.) должны быть надежно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более здесь должно быть все железобетонно гарантировано", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что стимулирование и укрепление фондового рынка – одна из задач властей.
"Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется тем не менее. Он у нас во всяком случае устойчивый и надежно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи", – отметил президент.
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