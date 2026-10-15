https://crimea.ria.ru/20261015/pensionnye-nakopleniya-rossiyan-dolzhny-byt-zhelezobetonno-zaschischeny--putin-1160239476.html

Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин

Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин

Президент России Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" призвал надежно защитить пенсионные накопления и другие средства россиян, привлекаемые на... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T18:06

2026-10-15T18:06

2026-10-15T18:06

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на форуме-съезде "Деловой России" призвал надежно защитить пенсионные накопления и другие средства россиян, привлекаемые на фондовый рынок. Путин подчеркнул, что стимулирование и укрепление фондового рынка – одна из задач властей."Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется тем не менее. Он у нас во всяком случае устойчивый и надежно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи", – отметил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, финансы, деньги, общество, новости