https://crimea.ria.ru/20261015/okhota-na-robotov-rossiyskie-boytsy-sozhgli-tekhniku-vsu-pod-orekhovom-1160218108.html

Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом

Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом

Дроноводы гвардейского соединения ВДВ группировки "Днепр" в ходе боевой работы уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину разминирования украинской РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T21:14

2026-10-15T21:14

2026-10-15T21:14

министерство обороны рф

новости сво

новости

вооруженные силы россии

группировка войск "днепр"

запорожская область

видео

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160218250_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dee7f45f5aaf673489c755954576dfa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Дроноводы гвардейского соединения ВДВ группировки "Днепр" в ходе боевой работы уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину разминирования украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Помимо охоты на технику ВСУ на маршрутах ротации и подвоза, расчеты БПЛА в тесном контакте со штурмовыми подразделениями осуществляют огневую поддержку наступающих групп.Схема работы отлажена до автоматизма: оператор разведывательного дрона обнаруживает цель, командир принимает решение о средствах поражения, после чего расчет оперативно запускает FPV-дрон. Точным попаданием цель уничтожается, а кадры объективного контроля фиксируют успешное поражение.При этом российские военные проявляют высокий профессионализм и строгое соблюдение норм гуманитарного права. Так, дроноводы "Днепра" обнаружили движущиеся автомобили на дороге, ведущей к Орехову. Операторы беспилотника при приближении к одному из автомобилей установили, что в машине находятся гражданские лица. Люди вышли из салона с поднятыми руками, после чего оператор БПЛА увел дрон от гражданского авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской областиВ связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУНовороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новости, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, видео