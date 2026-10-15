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Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом
Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом
Дроноводы гвардейского соединения ВДВ группировки "Днепр" в ходе боевой работы уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину разминирования украинской РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T21:14
2026-10-15T21:14
министерство обороны рф
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запорожская область
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Дроноводы гвардейского соединения ВДВ группировки "Днепр" в ходе боевой работы уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину разминирования украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Помимо охоты на технику ВСУ на маршрутах ротации и подвоза, расчеты БПЛА в тесном контакте со штурмовыми подразделениями осуществляют огневую поддержку наступающих групп.Схема работы отлажена до автоматизма: оператор разведывательного дрона обнаруживает цель, командир принимает решение о средствах поражения, после чего расчет оперативно запускает FPV-дрон. Точным попаданием цель уничтожается, а кадры объективного контроля фиксируют успешное поражение.При этом российские военные проявляют высокий профессионализм и строгое соблюдение норм гуманитарного права. Так, дроноводы "Днепра" обнаружили движущиеся автомобили на дороге, ведущей к Орехову. Операторы беспилотника при приближении к одному из автомобилей установили, что в машине находятся гражданские лица. Люди вышли из салона с поднятыми руками, после чего оператор БПЛА увел дрон от гражданского авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской областиВ связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУНовороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
министерство обороны рф, новости сво, новости, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, видео
Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом

Дроноводы "Днепра" уничтожили технику ВСУ на Ореховском направлении

21:14 15.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Дроноводы гвардейского соединения ВДВ группировки "Днепр" в ходе боевой работы уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину разминирования украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения беспилотных систем гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" продолжают ежедневную боевую работу по уничтожению живой силы и техники противника. В результате боевой работы были уничтожены наземный робототехнический комплекс и машина разминирования ВСУ", - говорится в сообщении.
Помимо охоты на технику ВСУ на маршрутах ротации и подвоза, расчеты БПЛА в тесном контакте со штурмовыми подразделениями осуществляют огневую поддержку наступающих групп.
Схема работы отлажена до автоматизма: оператор разведывательного дрона обнаруживает цель, командир принимает решение о средствах поражения, после чего расчет оперативно запускает FPV-дрон. Точным попаданием цель уничтожается, а кадры объективного контроля фиксируют успешное поражение.
При этом российские военные проявляют высокий профессионализм и строгое соблюдение норм гуманитарного права. Так, дроноводы "Днепра" обнаружили движущиеся автомобили на дороге, ведущей к Орехову. Операторы беспилотника при приближении к одному из автомобилей установили, что в машине находятся гражданские лица. Люди вышли из салона с поднятыми руками, после чего оператор БПЛА увел дрон от гражданского авто.
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