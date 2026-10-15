https://crimea.ria.ru/20261015/obyavleny-laureaty-konkursa-karikatury-satira-bez-kupyur--1160233408.html
Объявлены лауреаты конкурса карикатуры "Сатира без купюр"
Объявлены лауреаты конкурса карикатуры "Сатира без купюр" - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Объявлены лауреаты конкурса карикатуры "Сатира без купюр"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила лауреатов всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр". РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T15:56
2026-10-15T15:56
2026-10-15T16:14
конкурс
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила лауреатов всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр". В номинации "Геополитический каламбур" в тройку лидеров вошли работы: "ТЦК ГРОБпикап" Валентина Дружинина, "Нефтяная бочка Трампа" Романа Пешкова и карикатура Анатолия Апчела, изображающая похороны "Голубя мира". В номинации "Машина времени сломалась" жюри отметило работы "Трамп Дискобол" Романа Пешкова, "Скажи нацизму „НЕТ“" Кирилла Городецкого и "Урок от миротворца на костях" Виктора Орлова. В номинации "Улыбка на миллион" первые три места распределены между Андреем Санниковым за работу "Мышеловка" и Александром Зудиным за работы "Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь" и "Израиль атакует Иран под опекой США". Всего с 29 мая по 30 сентября 2026 года на суд конкурсной комиссии поступило 174 работы в номинациях "Геополитический каламбур", "Улыбка на миллион" и "Машина времени сломалась". Наибольший интерес участников вызвала номинация "Геополитический каламбур", посвященная международным отношениям. Конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр" призван стать платформой для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий с помощью жанра карикатуры. Организатором проекта выступает медиагруппа "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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конкурс, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, россия
Объявлены лауреаты конкурса карикатуры "Сатира без купюр"
"Россия сегодня" объявила лауреатов всероссийского конкурса "Сатира без купюр"
15:56 15.10.2026 (обновлено: 16:14 15.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила лауреатов всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".
В номинации "Геополитический каламбур" в тройку лидеров вошли работы: "ТЦК ГРОБпикап" Валентина Дружинина, "Нефтяная бочка Трампа" Романа Пешкова и карикатура Анатолия Апчела, изображающая похороны "Голубя мира".
В номинации "Машина времени сломалась" жюри отметило работы "Трамп Дискобол" Романа Пешкова, "Скажи нацизму „НЕТ“" Кирилла Городецкого и "Урок от миротворца на костях" Виктора Орлова.
В номинации "Улыбка на миллион" первые три места распределены между Андреем Санниковым за работу "Мышеловка" и Александром Зудиным за работы "Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь" и "Израиль атакует Иран под опекой США".
Призовые места будут объявлены 28 октября 2026 года в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в рамках церемонии награждения победителей конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".
Всего с 29 мая по 30 сентября 2026 года на суд конкурсной комиссии поступило 174 работы в номинациях "Геополитический каламбур", "Улыбка на миллион" и "Машина времени сломалась". Наибольший интерес участников вызвала номинация "Геополитический каламбур", посвященная международным отношениям.
Конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр" призван стать платформой для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий с помощью жанра карикатуры. Организатором проекта выступает медиагруппа "Россия сегодня".
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