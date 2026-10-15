https://crimea.ria.ru/20261015/obyavleny-laureaty-konkursa-karikatury-satira-bez-kupyur--1160233408.html

Объявлены лауреаты конкурса карикатуры "Сатира без купюр"

Объявлены лауреаты конкурса карикатуры "Сатира без купюр" - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Объявлены лауреаты конкурса карикатуры "Сатира без купюр"

Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила лауреатов всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр". РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T15:56

2026-10-15T15:56

2026-10-15T16:14

конкурс

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/1b/1156388012_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a42f0b03ab282fa480dbbff2645e6f6d.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила лауреатов всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр". В номинации "Геополитический каламбур" в тройку лидеров вошли работы: "ТЦК ГРОБпикап" Валентина Дружинина, "Нефтяная бочка Трампа" Романа Пешкова и карикатура Анатолия Апчела, изображающая похороны "Голубя мира". В номинации "Машина времени сломалась" жюри отметило работы "Трамп Дискобол" Романа Пешкова, "Скажи нацизму „НЕТ“" Кирилла Городецкого и "Урок от миротворца на костях" Виктора Орлова. В номинации "Улыбка на миллион" первые три места распределены между Андреем Санниковым за работу "Мышеловка" и Александром Зудиным за работы "Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь" и "Израиль атакует Иран под опекой США". Всего с 29 мая по 30 сентября 2026 года на суд конкурсной комиссии поступило 174 работы в номинациях "Геополитический каламбур", "Улыбка на миллион" и "Машина времени сломалась". Наибольший интерес участников вызвала номинация "Геополитический каламбур", посвященная международным отношениям. Конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр" призван стать платформой для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий с помощью жанра карикатуры. Организатором проекта выступает медиагруппа "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конкурс, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, россия