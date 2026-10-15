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Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35 - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35
Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35 - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35
Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане достигло 35 человек, среди них 34 ребенка и один учитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T17:08
2026-10-15T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане достигло 35 человек, среди них 34 ребенка и один учитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.Трагедия произошла в четверг в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Первоначально сообщалось о 18 погибших. По версии правоохранителей, к обрушению кровли привели ошибки при строительстве здания. Владелец учебного заведения задержан.В июне этого года в Пакистане произошел аналогичный случай – обрушилась кровля учебного центра в районе Кахна в Лахоре. В результате погибли 14 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пакистан, происшествия, школа, в мире, новости
Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35

До 35 выросло число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане

17:08 15.10.2026
 
© РИА Новости . Абид Мажар / Перейти в фотобанкСкорая в Пакистане
Скорая в Пакистане - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Абид Мажар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане достигло 35 человек, среди них 34 ребенка и один учитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.
Трагедия произошла в четверг в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Первоначально сообщалось о 18 погибших.
"По меньшей мере 34 школьника и один учитель погибли утром в четверг при обрушении крыши школы во время занятий в Пешаваре", - говорится в публикации.
По версии правоохранителей, к обрушению кровли привели ошибки при строительстве здания. Владелец учебного заведения задержан.
В июне этого года в Пакистане произошел аналогичный случай – обрушилась кровля учебного центра в районе Кахна в Лахоре. В результате погибли 14 детей.
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