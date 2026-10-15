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Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35

Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35 - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане достигло 35 человек, среди них 34 ребенка и один учитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T17:08

2026-10-15T17:08

2026-10-15T17:08

пакистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане достигло 35 человек, среди них 34 ребенка и один учитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.Трагедия произошла в четверг в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Первоначально сообщалось о 18 погибших. По версии правоохранителей, к обрушению кровли привели ошибки при строительстве здания. Владелец учебного заведения задержан.В июне этого года в Пакистане произошел аналогичный случай – обрушилась кровля учебного центра в районе Кахна в Лахоре. В результате погибли 14 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, происшествия, школа, в мире, новости