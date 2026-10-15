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Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
ВТБ возобновил работу после реконструкции отделения в центре Алушты по адресу: улица Ленина, 27, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:29
2026-10-15T11:29
втб
банк
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВТБ возобновил работу после реконструкции отделения в центре Алушты по адресу: улица Ленина, 27, сообщает пресс-служба банка.Офис реконструировали в рамках обновления сети банка в Крыму и приведения офисов к новому формату обслуживания.После реконструкции в офисе обновили клиентскую зону и организацию пространства. Современный формат отделения позволяет клиентам получать необходимые банковские услуги в комфортных условиях и при необходимости обращаться за персональной консультацией специалистов. В отделении обслуживают как частных клиентов, так и предпринимателей.Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.Алушта — один из крупнейших курортных городов Южного берега Крыма. В туристический сезон поток жителей и гостей города значительно увеличивается, поэтому удобная доступность банковских услуг особенно важна. Всего в сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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втб, банк, алушта, новости крыма

Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште

11:29 15.10.2026
 
© Пресс-служба ВТБОбновленный офис ВТБ открылся в Алуште
Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВТБ возобновил работу после реконструкции отделения в центре Алушты по адресу: улица Ленина, 27, сообщает пресс-служба банка.
Офис реконструировали в рамках обновления сети банка в Крыму и приведения офисов к новому формату обслуживания.
После реконструкции в офисе обновили клиентскую зону и организацию пространства. Современный формат отделения позволяет клиентам получать необходимые банковские услуги в комфортных условиях и при необходимости обращаться за персональной консультацией специалистов. В отделении обслуживают как частных клиентов, так и предпринимателей.
"Обновление офиса в Алуште — часть системной работы по развитию сети ВТБ в Крыму. Постепенно мы приводим отделения к единому стандарту, делая пространство удобнее и для клиентов, и для сотрудников. Офис "Площадь Советская" находится в самом центре города, поэтому здесь особенно важно сочетать удобное расположение с современным форматом обслуживания. Теперь жители Алушты и представители бизнеса могут получать банковские услуги в обновленном и комфортном пространстве", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.
Алушта — один из крупнейших курортных городов Южного берега Крыма. В туристический сезон поток жителей и гостей города значительно увеличивается, поэтому удобная доступность банковских услуг особенно важна. Всего в сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса.
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ВТББанкАлуштаНовости Крыма
 
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