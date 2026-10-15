https://crimea.ria.ru/20261015/obnovlennyy-ofis-vtb-otkrylsya-v-alushte-1160219478.html

Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште

Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште

ВТБ возобновил работу после реконструкции отделения в центре Алушты по адресу: улица Ленина, 27, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T11:29

2026-10-15T11:29

2026-10-15T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВТБ возобновил работу после реконструкции отделения в центре Алушты по адресу: улица Ленина, 27, сообщает пресс-служба банка.Офис реконструировали в рамках обновления сети банка в Крыму и приведения офисов к новому формату обслуживания.После реконструкции в офисе обновили клиентскую зону и организацию пространства. Современный формат отделения позволяет клиентам получать необходимые банковские услуги в комфортных условиях и при необходимости обращаться за персональной консультацией специалистов. В отделении обслуживают как частных клиентов, так и предпринимателей.Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.Алушта — один из крупнейших курортных городов Южного берега Крыма. В туристический сезон поток жителей и гостей города значительно увеличивается, поэтому удобная доступность банковских услуг особенно важна. Всего в сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, алушта, новости крыма