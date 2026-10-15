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НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов - РИА Новости Крым, 15.10.2026
НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T09:46
2026-10-15T09:46
пожар
атаки всу
рязань
новости сво
павел малков
нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.Предварительно сообщается, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.14 октября сообщалось, что киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. При этом он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.Глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФНа Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузомВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink – СМИ
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РИА Новости Крым
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пожар, атаки всу, рязань, новости сво, павел малков, нпз
НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов

В Рязани после атаки дронов произошел пожар на НПЗ и поврежден склад другого предприятия

09:46 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
Предварительно сообщается, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.
14 октября сообщалось, что киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. При этом он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.
Глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.
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ПожарАтаки ВСУРязаньНовости СВОПавел МалковНПЗ
 
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