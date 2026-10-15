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Новые маршруты и расписания: что изменится в работе транспорта в Симферополе
Новые маршруты и расписания: что изменится в работе транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Новые маршруты и расписания: что изменится в работе транспорта в Симферополе
В Симферополе продолжается планомерная работа по развитию транспортной сети. В связи с этим изменяются маршруты и графики работы некоторых троллейбусов и... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T06:03
2026-10-15T06:03
2026-10-15T06:03
транспорт
георгий сухацкий
симферополь
общественный транспорт
логистика
новости крыма
крымтроллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается планомерная работа по развитию транспортной сети. В связи с этим изменяются маршруты и графики работы некоторых троллейбусов и автобусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий.Так, по словам начальника ведомства, маршрут №53 вновь начал обслуживать микрорайон "Крымская Роза" в районе ТЦ Южная галерея. Также жилой массив в районе улицы Мамак, микрорайон "Солнечная долина", где есть дошкольное учреждение и частный сектор, начал обслуживаться пригородным автобусным маршрутом №509, который следует от села Дружное до ул. Бородина."Кроме того, дополнительные транспортные потребности испытывал Каменский массив. Как и ранее, до топливного кризиса, возобновил свое движение в утренние часы троллейбусный маршрут №17. Теперь он снова осуществляет три утренних рейса, разгружая текущие автобусные маршруты - №14, 88 и 52", - поделился спикер.Также возобновляется работа троллейбусных маршрутов. На маршруте №9 восстановили выпуск в 9 единиц, троллейбусы следуют по ранее установленному расписанию от 7-городской больницы до пгт Аэрофлотский, добавил Георгий Сухацкий.Ряд изменений произошли, по его информации, по троллейбусным маршрутам в плане корректировки расписаний.Так, совместно с жителями пригородного направления - пгт Комсомольское, поселков Аэрофлотский и Грэсовский - решается вопрос оптимизации транспортного сообщения этих жилмассивов."Вчера мы опубликовали опрос, где предлагаем три комплексных решения. Первое - продлить троллейбусный маршрут №17 до пгт Аэрофлотский. Сегодня он следует до кольца на ГРЭСе. Далее мы предлагаем запустить автобусный маршрут № 100 по пути следования с Каменского массива в направлении Аэрофлотского в Комсомольское, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей", - рассказал он. Также, в связи с мониторингом пассажиропотока на автобусном маршруте №9, выяснилось, что требуется его оптимизация. Предложено уменьшить количество транспорта на данном маршруте с четырех единиц до трех, так как бригада данного маршрута не наполнена на 100 процентов. "Поэтому присутствуют отклонения от плана по выпуску подвижного состава у "Крымтроллейбуса". Это явление мы тоже планируем протестировать" - поделился он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний периодВ Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусовВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС
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транспорт, георгий сухацкий, симферополь, общественный транспорт, логистика, новости крыма, крымтроллейбус
Новые маршруты и расписания: что изменится в работе транспорта в Симферополе
В Симферополе изменились маршруты следования и расписания троллейбусов и автобусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым.
В Симферополе продолжается планомерная работа по развитию транспортной сети. В связи с этим изменяются маршруты и графики работы некоторых троллейбусов и автобусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий.
"Работа эта проводится нами системно, потому что заселяются новые микрорайоны в городе, возникают дополнительные транспортные потребности и корректировки расписаний в связи с изменением транспортных потоков. Поэтому за последние две недели у нас есть ряд изменений маршрутной сети", - пояснил он.
Так, по словам начальника ведомства, маршрут №53 вновь начал обслуживать микрорайон "Крымская Роза" в районе ТЦ Южная галерея. Также жилой массив в районе улицы Мамак, микрорайон "Солнечная долина", где есть дошкольное учреждение и частный сектор, начал обслуживаться пригородным автобусным маршрутом №509, который следует от села Дружное до ул. Бородина.
"Кроме того, дополнительные транспортные потребности испытывал Каменский массив. Как и ранее, до топливного кризиса, возобновил свое движение в утренние часы троллейбусный маршрут №17. Теперь он снова осуществляет три утренних рейса, разгружая текущие автобусные маршруты - №14, 88 и 52", - поделился спикер.
Также возобновляется работа троллейбусных маршрутов. На маршруте №9 восстановили выпуск в 9 единиц, троллейбусы следуют по ранее установленному расписанию от 7-городской больницы до пгт Аэрофлотский, добавил Георгий Сухацкий.
Ряд изменений произошли, по его информации, по троллейбусным маршрутам в плане корректировки расписаний.
"Сейчас мы прорабатываем этот вопрос совместно с коллегами предприятия. Эта работа проводится на постоянной основе и учитывает действительные возможности "Крымтроллейбуса" в плане кадрового состава и потребность населения нашего городского округа" - заметил начальник управления транспорта Симферополя.
Так, совместно с жителями пригородного направления - пгт Комсомольское, поселков Аэрофлотский и Грэсовский - решается вопрос оптимизации транспортного сообщения этих жилмассивов.
"Вчера мы опубликовали опрос, где предлагаем три комплексных решения. Первое - продлить троллейбусный маршрут №17 до пгт Аэрофлотский. Сегодня он следует до кольца на ГРЭСе. Далее мы предлагаем запустить автобусный маршрут № 100 по пути следования с Каменского массива в направлении Аэрофлотского в Комсомольское, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей", - рассказал он.
Также, в связи с мониторингом пассажиропотока на автобусном маршруте №9, выяснилось, что требуется его оптимизация. Предложено уменьшить количество транспорта на данном маршруте с четырех единиц до трех, так как бригада данного маршрута не наполнена на 100 процентов.
"Поэтому присутствуют отклонения от плана по выпуску подвижного состава у "Крымтроллейбуса". Это явление мы тоже планируем протестировать" - поделился он.
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