https://crimea.ria.ru/20261015/novosti-svo-kiev-teryaet-lyudey-i-kontrol-nad-territoriyami-1160225148.html
Новости СВО: Киев теряет людей и контроль над территориями
Новости СВО: Киев теряет людей и контроль над территориями - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Новости СВО: Киев теряет людей и контроль над территориями
ВСУ за сутки потеряли еще 1105 боевиков, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и другую технику и вооружения, в том числе западного образца. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T12:46
2026-10-15T12:46
2026-10-15T12:46
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/11/1158542152_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_010c4c8874d26e8c61c7baf8f02d3aed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1105 боевиков, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и другую технику и вооружения, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 175 боевиков, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 220 солдат, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы до 145 украинских неонацистов, 33 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 345 боевиков, пять боевых бронированных машин и 12 автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 190 человек, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ и 13 автомобилей.Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, цеха производства дронов и места их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 262 470 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 239 танков и других боевых бронированных машин, 1 790 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 734 орудия полевой артиллерии и минометов, 74 611 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской областиИвановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областьюУдары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/11/1158542152_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b9e4bfb135c86f3133e8c836ebaca7b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев теряет людей и контроль над территориями
ВСУ за сутки потеряли еще 1105 боевиков и в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1105 боевиков, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и другую технику и вооружения, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 175 боевиков, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 220 солдат, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы до 145 украинских неонацистов, 33 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
В зоне ответственности войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 345 боевиков, пять боевых бронированных машин и 12 автомобилей.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 190 человек, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ и 13 автомобилей.
Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, цеха производства дронов и места их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 342 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 262 470 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 239 танков и других боевых бронированных машин, 1 790 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 734 орудия полевой артиллерии и минометов, 74 611 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: