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Новости Крыма - главное на утро 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Новости Крыма - главное на утро 15 октября
Новости Крыма - главное на утро 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Новости Крыма - главное на утро 15 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в четверг работает штатно. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T06:56
2026-10-15T06:56
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в четверг работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 15 октября - в подборке РИА Новости Крым.На территории Крыма в ночь на четверг дважды объявляли беспилотную опасность. В первый раз тревогу дали около часа ночи.О снятии угрозы сообщили в 2.53. В 4.23 снова была объявлена опасность БПЛА. На этот раз для жителей северных и западных районов республики. После 6 утра объявили отбой.Крымский мост ночью работал штатно, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро четверга нет.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.В Севастополе также в четверг прогнозируются сильный ветер и гроза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма - главное на утро 15 октября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 15 октября

06:56 15.10.2026
 
© РИА Новости КрымТучи над долиной в Бахчисарайском районе Крыма
Тучи над долиной в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром в четверг работает штатно.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 15 октября - в подборке РИА Новости Крым.
На территории Крыма в ночь на четверг дважды объявляли беспилотную опасность. В первый раз тревогу дали около часа ночи.
"Беспилотная опасность. Особое внимание жителям северных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
О снятии угрозы сообщили в 2.53. В 4.23 снова была объявлена опасность БПЛА. На этот раз для жителей северных и западных районов республики. После 6 утра объявили отбой.
Крымский мост ночью работал штатно, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро четверга нет.
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.
Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.
В Севастополе также в четверг прогнозируются сильный ветер и гроза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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